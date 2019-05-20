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Минску дадут возможность финансировать не только Смолевичи, но и все остальные города-спутники

21.05.2019 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проектом указа президента предполагается, что Мингорисполком сможет выделять деньги не только на финансирование развития Смолевичей, но и на развитие других городов-спутников. Об этом сообщила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры Ольга Верамей.


Фото: Олег Качан

Недавно мы писали, что столица и область наконец договорились о совместном финансировании развития Смолевичей. Но, возможно, одним городом-спутником для Мингорисполкома дело не ограничится.

Так, в утвержденном недавно правительством плане мероприятий по реализации директивы президента о развитии стройотрасли сказано, что стоит задача внести изменения в указ президента № 214 о развитии городов-спутников.

— Изменения коснутся вопросов определения подходов к направлению средств бюджета Минска на строительство жилья, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городах-спутниках Минска, — сказано в документе. Проект указа должен быть разработан в мае 2019 года.

Ольга Верамей напоминает, что сейчас по закону Минск не может направлять средства на развитие городов спутников и строительство там, потому что они территориально находятся в ведении области. Этим и продиктована необходимость внесения изменений в указ.

Но как мы знаем, огромного желания и лишних денег на финансирование городов-спутников (тем более всех шести) у столицы нет. Значит ли, что изменениями в указ Минск хотят понудить раскошелиться не только на Смолевичи, но и на Дзержинск, Заславль, Логойск, Фаниполь и Рудзенск?

Но со слов Ольги Верамей следует, что пока в проект указа заложена не обязанность финансирования, а возможность финансирования строительства жилья и объектов социально-гарантированной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Ведь таким образом столица сможет, например, загрузить свои строительные предприятия работой на территории спутников.

Проект указа согласован со всеми заинтересованными, в том числе с Мингорисполкомом.

Напомним, вопрос финансирования городов-спутников — один из самых болезненных в этой теме. Дело в том, что полностью брать на себя это бремя не хочет ни столица, ни область. И тут у каждого своя правда. Область давно настаивала на том, чтобы к этому процессу подключался Мингорисполком, ведь жилье в городах спутниках строится для минчан. Столичная мэрия в свою очередь не рвалась финансировать спутники. Дело в том, что Минск и так отдает 30% доходной части бюджета на развитие регионов, плюс сам живет в условиях ограниченных средств бюджета. Но недавно стороны все-таки вышли на совместную модель финансирования Смолевичей.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос финансирования городов-спутников - один из самых болезненных в этой теме.
 
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