Источник материала: Новости Волковыска

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с окончанием учебного года традиционно с 25 мая по 5 июня МВД проведет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

Профилактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.

Сотрудники органов внутренних дел, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков, среди которых творческие конкурсы, велоэстафеты, викторины, олимпиады, встречи, акции и многое другое. Ребятам напомнят основные правила безопасного поведения, соблюдение которых позволит избежать травм на дорогах в период летних каникул.

Особое внимание будет сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями. Милиционеры посетят трудовые коллективы, разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушения ПДД, а также необходимости личного примера правильного и безопасного поведения на дороге.

В ходе спецмероприятий сотрудники ГАИ проведут как профилактические акции для детей и родителей, так и рейдовые мероприятия по пресечению нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

В целях предупреждения травматизма несовершеннолетних в дни проведения спецмероприятий движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар (п.166.9 ПДД).

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.

С начала текущего года на дорогах страны погибли 5 детей, еще 96 несовершеннолетних получили травмы.

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