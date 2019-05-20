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Медали II Европейских игр, покрытые наноалмазами, презентовали в Мирском замке

21.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Показали призовые награды ровно за месяц до старта спортивного состязания.

В замковом комплексе «Мир», который встречал эстафету огня «Пламя мира», прошла презентация наградных и памятных медалей предстоящего мультиспортивного форума. 

Медали II Европейских игр, покрытые наноалмазами, презентовали в Мирском замке

–  Мы горды и рады, что сегодняшнее мероприятие проходит в столь знаковом для нашей страны и в целом для европейского континента месте. Наша цель – сделать так, чтобы Игры стали самым ярким событием прежде всего для жителей республики и самым заметным на европейском континенте, – отметил директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин. – Чествование победителей соревнований со времен – древних Олимпийских игр являлось очень важной частью всего церемониала состязаний. И первой наградой, которой удостаивался олимпийский чемпион, был венок из оливкового дерева. Сегодня – свои награды. 

Медали II Европейских игр, покрытые наноалмазами, презентовали в Мирском замке

Как будут выглядеть медали Европейских игр, показали в замке. Дизайн наград разработали создатели общей концепции бренда Европейских игр 2019 года – компания «Brama Branding». И в нем нашел отражение главный символ Игр – волшебный цветок папоротника «Папараць кветка». 

Если говорить о форме медалей, они классические круглые. Внутри – лучистый элемент с нечеткими очертаниями, напоминающий солнце в яркий летний день. И это само по себе символично: именно в июне, жарком летнем месяце, в Беларуси пройдут II Европейские игры. А мягкая форма без резких углов словно олицетворяет черты белорусского народа: мягкость, радушие, дружелюбность. Символичен и диаметр медалей – 9,5 сантиметра, что напоминает о 9,5 миллиона жителей Беларуси.

Оригинален также и чехол для медалей, изготовленный из натурального дерева, что напоминает о традиционных белорусских ремеслах.

Настоящим ноу-хау разработчиков стало использование алмазов. Корпус медалей выполнен из специального сплава – томпака. Также использованы драгоценные металлы – золото, серебро и бронза в соответствии с достоинством медалей. А вот их покрытие – уникальное. В нем использованы наноалмазы – примерно квадриллион, или 10 в 15 степени для каждой отдельной медали высшей пробы. Наноалмазы – это разработка белорусских ученых, которая добавляет прочности покрытию. Такого в Европе еще не делали. 

Медали II Европейских игр, покрытые наноалмазами, презентовали в Мирском замке
Медали II Европейских игр, покрытые наноалмазами, презентовали в Мирском замке
Медали II Европейских игр, покрытые наноалмазами, презентовали в Мирском замке
Медали II Европейских игр, покрытые наноалмазами, презентовали в Мирском замке
Медали II Европейских игр, покрытые наноалмазами, презентовали в Мирском замке

Помимо медалей, победители Игр также будут награждены букетами, которые символизирует «Папараць кветку». Цветок, который, как говорят, исполняет самые заветные мечты, найдут, а точнее, добудут в честной борьбе победители II Европейских игр.

Всего во время состязания 4000 спортсменов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Поскольку в некоторых видах участвуют и станут победителями несколько человек, а также предусмотрено вручение двух бронзовых медалей, к Играм изготовят 1084 медали: 329 золотых и серебряных, а также 426 бронзовых.

Помимо наградных медалей, будут изготовлены памятные. Ими наградят всех участников II Европейских игр и официальных лиц, входящих в состав спортивных делегаций стран. Они станут уменьшенной копией наград призеров соревнований. 

"ГП".

 
 
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Показали призовые награды ровно за месяц до старта спортивного состязания. В замковом комплексе «Мир», который встречал эстафету огня «Пламя мира», прошла...
 
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