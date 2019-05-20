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Индивидуальные предприниматели как индикатор саморазрушения Беларуси

21.05.2019 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предприниматели стремились к прибыли и личному достатку, забывая, что они ещё и граждане своей страны. Они игнорировали политику, пока политика не родила им Терминатора. Теперь они закрываются и уезжают.

Индивидуальные предприниматели как индикатор саморазрушения Беларуси
В Минске прохошел очередной Форум индивидуальных предпринимателей Беларуси. Около 200 человек из 17 городов страны обсуждали очень важные для себя вопросы. Для ИП речь идёт не только о кассовых аппаратах, идентификационных марках, счёт-фактурах, аренде, проверках, «тюбетейках» и стоимости кредитов. Для индивидуальных предпринимателей вопрос стоит ребром. Быть или не быть. 

ИП Беларуси стараются выжить в неравной борьбе с пятью терминаторами:

1) номенклатурные фавориты в лице крупных сетевых компаний. Они монетизировали административный, номенклатурный ресурс, повернули регуляторную политику в свою пользу – и поставили на колени десятки тысяч ИП, микро и малых предприятий;

2) Государственные предприятия: дотации, дешёвые кредиты, таможенные льготы, арендные блага, суды, контрольные и регуляторные на своей стороне. Конкуренция с ними – это как конкуренция в беге на 10 км., когда ИП стартуют после того, как госпредприятия пробежали 8 км.

3) «Тюбетейки» или своеобразные схемы продажи импортного ширпотреба с вопиющими нарушениями регуляторного, налогового режима, обязательного для белорусских ИП.

4) Операторы «серого» рынка, работающие в больших и малых группах. Они обладают значительными преимуществами, потому что не платят налогов и игнорируют регуляторные требования.

5) Контролёры и регуляторные шлагбаумы. Они измеряют свою эффективность в объёме собранных налогов и штрафов, вынесенных приговоров, принятых актов законодательства, проведённых проверок и заседаний. Социальные, моральные, культурные и даже финансовые аспекты предпринимательства для них – пустой звук по сравнению с похвалой Большого начальника.

Предпринимательство для беларусов – это отдушина, спасение от жёсткой системы Совок/Госплан. Это способ самореализации – за счёт своих ресурсов, идей и энергии. Каждый – как может, как умеет. Каждый рискует и ищет свой способ быть полезным Потребителю. 


Дух предпринимательства – это обязательное условие для развития местного сообщества, малой родины, для сохранения жизни на земле вне крупных городов. 

В отношении ИП и самого малого бизнеса белорусские власти проводят политику выжженной земли. Бросают производство товаров и услуг ИП и малые предприятия. Закрываются ларьки, лавки и павильоны. Распродаются остатки, автомобили и оборудование. Сбережения отдают детям на покупку недвижимости за рубежом. Сами пакуют нажитое – и уезжают из страны, навсегда выключая свет. 

С 1990-ых в Беларуси таких вот фонариков – предпринимателей было более миллиона. Пробовали, дерзали, стремились, развивались, но белорусский Левиафан оказался им не по зубам. Самая большая ошибка белорусских индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса заключается в том, что они дали этому Левиафану вырасти, заматереть, твёрдо стать на ноги и подмять всё и всех под себя.

ИП и МСБ стремились к прибыли, к личному достатку, забывая, что они ещё и граждане своей страны. Они игнорировали политику, пока политика не родила им Терминатора. Теперь они закрываются и уезжают. 

Пустеют деревни, сёла и малые города. Зарастают травой некогда оживлённые тропы и дороги. Выключается Беларусь. И вот смотрит на это всё с высоты своей военной и силовой мощи белорусский Левиафан. Смотрит – а радости и ликования нет. Потому что он, убивая дух национального предпринимательства, активизирует процесс саморазрушения. 

С 1994 по 2019г. население Беларуси сократилось почти на 770 тысяч человек. народ стекается в Минск и областные города. Сельского населения стало на 1,27 миллионов меньше. Если пять белорусских терминаторов добьют ИП в его нынешнем виде, Беларусь до 2025г. потеряет ещё, как минимум, 300 тысяч человек

Это будут здоровые, дерзкие, готовые к качественной работе люди. Уедут, чтобы начинать с ноля на чужбине. Потому что родина для них оказалась хуже злой мачехи. 


Есть шанс на спасение, на предотвращение такого сценария - политический и гражданский активизм. Партия предпринимателей и малого бизнеса - даже не формально зарегистрированная - это мощная сила под полумиллион человек. 

Только ей под силу остановить Левиафана. Это очень серьёзный вызов. Гораздо сложнее, чем в Украине и России. Но на кону Родина. 

Или свои коврижки за рубежом вкуснее?



 
Теги: Минск
 
 
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Предприниматели стремились к прибыли и личному достатку, забывая, что они ещё и граждане своей страны. Они игнорировали политику, пока политика не родила им...
 
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