Миссия невыполнима: почему распоряжение Лукашенко Румасу напоминает анекдот

Как отмечает пресс-служба Лукашенко, критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок. А также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта.





Похоже, перед главой правительства замаячила невыполнимая миссия. Складывается впечатление, что от него банально хотят избавиться. На такие мысли наталкивает сама ситуация, сложившаяся во внешней торговле, за счет которой Румасу и предлагается обеспечить рост экономики.





Судите сами. Основными торговыми партнерами Беларуси являются Россия и страны ЕС, куда мы в основном экспортируем нефтепродукты, полученные из российской нефти. Попытки продавать поштучно белорусские товары странам дальней дуги погоды не делают.





Налоговый маневр в России изрядно потрепал белорусский бюджет, в том числе и по причине естественного снижения поставок нефтепродуктов на Запад. Как и торговые войны, создавшие труднопреодолимые барьеры для белорусских товаров на российский рынок.





Эти факты Лукашенко вынужден был озвучить на заседании по экономическим вопросам 21 мая . Говоря о том, как обстоят дела в торговле и экономическом сотрудничестве с Россией и Евросоюзом, он отметил: . Говоря о том, как обстоят дела в торговле и экономическом сотрудничестве с Россией и Евросоюзом, он отметил:





— Два основных наших партнера. Даже Европейский союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию.





При этом главе государства пришлось напоминать о задаче по диверсификации белорусского экспорта: по трети от общего объема на рынки России, Евросоюза и стран дальней дуги соответственно.





Проблемы экспорта — это еще полбеды. Задача Румаса осложняется и тем, что глава государства практически поставил жирный крест на реформировании экономики. А это, как не первый год говорят независимые эксперты, едва ли не главное условие для роста экономики.





Не добавляет оптимизма и ситуация с малым бизнесом — по данным «Перспективы», почти половина индивидуальных предпринимателей (46%) планирует закрыться в течение ближайшего времени.





Учитывая все вышеперечисленное, премьер-министру ничего не остается, как последовать примеру прапорщика из советского анекдота. Когда тому приказали остановить поезд, он гаркнул: «Поезд, стой! Раз, два!».





В случае с Румасом, надо полагать, решение задачи Лукашенко будет звучать так: «Экономика, расти! Раз, два!»



