ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вошел в азарт: белорусский рубль третий раз подряд громит всех конкурентов

21.05.2019 13:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский рубль заканчивает торги 21 мая очередной победой. Валютная корзина просела в цене на 0,34%. Это минимальное значение почти за 5 месяцев.

Доллар опустился на 0,0060 BYN до 2,0759 BYN/USD. Таким образом, курс доллара откатился до минимума за 265 дней (почти 9 месяцев).

Курс евро понизился на 0,0093 рубля до 2,3142 BYN/EUR — минимального значения за 10 месяцев. Евровалюта дешевеет уже пятые торги подряд и суммарные потери за это время равняются 0,0443 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0114 рубля до 3,2154 BYN/100 RUB. Это минимальное значение курса рубля РФ за последнюю неделю.


Итоги прошлой недели 13–17 мая 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль закончил минувшую неделю уверенным укреплением к доллару и евро, незначительно подешевев к российскому рублю:

доллар −0,55%;
евро −1,10%;
российский рубль +0,11%;

валютная корзина −0,34%.

Россия

Центробанк РФ выставил следующие официальные курсы на завтра:  средневзвешенный курс доллара вырос на 5 копеек до 64,5372 российских рублей, а курс евро прибавил меньше копейки до 71,9654 российских рублей.  

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль заканчивает торги 21 мая очередной победой. Валютная корзина просела в цене на 0,34%. Это минимальное значение почти за 5 месяцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что предпримут власти для безопасности на II Европейских играх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика