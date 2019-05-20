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"Полная вакханалия судебной системы" Психиатра-правдоруба приговорили к "химии" за "клевету" на прокурора

21.05.2019 13:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа - такой приговор суд Бешенковичского района под председательством судьи Натальи Рощиной вынес 20 мая в отношении витебского «доктора-правдоруба» Игоря Постнова.

"Полная вакханалия судебной системы" Психиатра-правдоруба приговорили к "химии" за "клевету" на прокурора
Его признали виновным в клевете на прокурора города Витебска Юрия Романовского. Приговор не вступил пока в законную силу, пишет «Віцебская вясна».

Заседания выездного суда Бешенковичского района проиходили в Витебске в закрытом режиме.



С самого начала обвиняемыми по делу о клевете на прокурора Романовского проходили два витебчанина — Игорь Постнов и Рафаэль Кириллов-Шмильхольдхард, но позже их разделили в отдельные производства.

Витебский правозащитник Павел Левинов считает приговор несправедливым.

«Считаю, что вообще не должно быть уголовной ответственности за оскорбление или клевету. Это просто нонсенс! А говорить о том, доказана вина Постнова или нет, тоже невозможно, потому что, по непонятным причинам, судебное заседание проходило в закрытом режиме», — полагает Левинов.


«Между тем, мониторинг показал, что личность, которую оскорбили и на которую якобы возвели клевету, в суде практически не появлялась и никаких показаний в суде не давала. Приговор был основан преимущественно на материалах досудебного следствия. 

Причем, одной стороны на суде не было, а другую сторону судья удалила до конца разбирательства из зала заседания. Поэтому — это полная вакханалия властей, в том числе судебной системы», — добавил правозащитник.


 
Теги: Витебск
 
 
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Три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа - такой приговор суд Бешенковичского района под председательством судьи...
 
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