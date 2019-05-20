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"Полная вакханалия судебной системы" Психиатра-правдоруба приговорили к "химии" за "клевету" на прокурора
Источник материала: Партизан
Три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа - такой приговор суд Бешенковичского района под председательством судьи Натальи Рощиной вынес 20 мая в отношении витебского «доктора-правдоруба» Игоря Постнова.
Его признали виновным в клевете на прокурора города Витебска Юрия Романовского. Приговор не вступил пока в законную силу, пишет «
Заседания выездного суда Бешенковичского района проиходили в Витебске в закрытом режиме.
С самого начала обвиняемыми по делу о клевете на прокурора Романовского проходили два витебчанина — Игорь Постнов и Рафаэль Кириллов-Шмильхольдхард, но позже их разделили в отдельные производства.
Витебский правозащитник Павел Левинов считает приговор несправедливым.
«Считаю, что вообще не должно быть уголовной ответственности за оскорбление или клевету. Это просто нонсенс! А говорить о том, доказана вина Постнова или нет, тоже невозможно, потому что, по непонятным причинам, судебное заседание проходило в закрытом режиме», — полагает Левинов.
«Между тем, мониторинг показал, что личность, которую оскорбили и на которую якобы возвели клевету, в суде практически не появлялась и никаких показаний в суде не давала. Приговор был основан преимущественно на материалах досудебного следствия.
Причем, одной стороны на суде не было, а другую сторону судья удалила до конца разбирательства из зала заседания. Поэтому — это полная вакханалия властей, в том числе судебной системы», — добавил правозащитник.
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"Полная вакханалия судебной системы" Психиатра-правдоруба приговорили к "химии" за "клевету" на прокурора
Три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа - такой приговор суд Бешенковичского района под председательством судьи...
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