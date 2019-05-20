В Украине назвали возможную дату парламентских выборов









Українські новини . Об этом председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил журналистам по окончанию консультацию, передают





"Консультации прошли. Досрочные выборы будут. Мы рассчитываем, что будет изменено изменено избирательное законодательство. Мы идем на досрочные выборы для того, чтобы побеждать", - сказал он.





Лидер Радикальной партии отметил, что Рада проведет досрочное заседание для изменения избирательного законодательства.





"Указ может появиться завтра. Выборы - 21 июля", - добавил Ляшко.









Первый зеститель председателя Рады Ирина Геращенко предостерегла о слишком быстрой смене избирательного законодательства и заявила об отсутствии конституционных причин для роспуска Рады.





Она сообщила, что на консультациях присутствовала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.





Как сообщалось накануне, Зеленский заявил о роспуске Рады сразу после принятия присяги.