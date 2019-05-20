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Пассажиры минского транспорта смогут оплатить проезд карточкой или часами

21.05.2019 13:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Уже в четверг, 23 мая, общественный транспорт Минска усовершенствуют, пишет TUT.by. Пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими карточками или смартфонами. Систему запустят в тестовом режиме, и вначале обновления коснутся лишь одного маршрута.

Речь о маршруте «Серебрянка – Зеленый Луг», по которому ездит трамвай № 6. Систему внедрят в 30 трамваев, и она будет работать примерно по тому же принципу, как и в минском метро. Сервис позволит расплачиваться бесконтактными карточками любого банка с поддержкой платежных систем Visa, Mastercard и «Белкарт». Оплата пройдет и через любое другое устройство, поддерживающее NFC: брелоки, часы и так далее.

На стоимость поездки это не повлияет: сумма останется той же – 60 копеек. Пассажир должен будет поднести карту (или гаджет) к валидатору и дождаться звукового сигнала и текстового сообщения об оплате. А вся история поездок и расходов сохранится в личном кабинете на сайте системы.

Процесс проверки оплаты контролерами не изменится: на помощь придут терминалы. Они, как и в случае с проездными, покажут, оплатил ли пассажир поездку именно в этом трамвае или нет. Разумеется, инновацию приурочили к Европейским играм. Как говорят в БПС-Сбербанке, технологию отработают, а после применят ко всему минскому общественному транспорту.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже в четверг, 23 мая, общественный транспорт Минска усовершенствуют, пишет TUT.by. Пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими карточками или смартфонами. Систему...
 
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