Пассажиры минского транспорта смогут оплатить проезд карточкой или часами

Источник материала: KYKY

Уже в четверг, 23 мая, общественный транспорт Минска усовершенствуют, пишет TUT.by. Пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими карточками или смартфонами. Систему запустят в тестовом режиме, и вначале обновления коснутся лишь одного маршрута.

Речь о маршруте «Серебрянка – Зеленый Луг», по которому ездит трамвай № 6. Систему внедрят в 30 трамваев, и она будет работать примерно по тому же принципу, как и в минском метро. Сервис позволит расплачиваться бесконтактными карточками любого банка с поддержкой платежных систем Visa, Mastercard и «Белкарт». Оплата пройдет и через любое другое устройство, поддерживающее NFC: брелоки, часы и так далее.

На стоимость поездки это не повлияет: сумма останется той же – 60 копеек. Пассажир должен будет поднести карту (или гаджет) к валидатору и дождаться звукового сигнала и текстового сообщения об оплате. А вся история поездок и расходов сохранится в личном кабинете на сайте системы.

Процесс проверки оплаты контролерами не изменится: на помощь придут терминалы. Они, как и в случае с проездными, покажут, оплатил ли пассажир поездку именно в этом трамвае или нет. Разумеется, инновацию приурочили к Европейским играм. Как говорят в БПС-Сбербанке, технологию отработают, а после применят ко всему минскому общественному транспорту.