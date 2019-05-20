«Его присутствие определям по запаху». В Минске жильцам элитного дома не дает покоя бездомный

Источник материала: Tut.by

С февраля нынешнего года бездомный мужчина повадился дневать и ночевать в доме № 4 на улице Ильянской. В парадные он попадает вместе с жильцами или звонит в домофон, представляясь то забывшим ключи соседом, то разносчиком рекламы, то сотрудником милиции. Как жильцы элитной многоэтажки тщетно пытаются выселить из своего дома бомжа, облюбовавшего для отдыха парадные — в материале агентства « Минск-Новости ».



Фото: «Минск-Новости»

— Видя, что кто-то заходит в подъезд, он со всех ног мчится за этим человеком. Взрослые его разворачивают на 180 градусов, дети же боятся перечить мужчине, который всегда в пьяном состоянии, — рассказывает Ольга из четвертого подъезда. — Дом у нас элитный. Покупали квартиры за большие деньги, за свой счет облагораживали прилегающую территорию. И не для того, чтобы по соседству жил бомж и отравлял всем жизнь.

Бездомный облюбовал именно этот дом, потому что над последним жилым этажом есть два лестничных пролета, ведущих к техпомещению.



Фото: «Минск-Новости»

Сами парадные поражают чистотой: выбеленные стены, на полу ни соринки, ни пылинки, на подоконниках горшки с цветами.

— Днем он побирается у магазина, который находится на первом этаже нашего дома, потом покупает там дешевое вино, селедку и идет сюда есть и отдыхать, — говорит один из жильцов. — Его присутствие определяем по запаху: от мужчины воняет так сильно, что это чувствуется на нескольких этажах. В одном из подъездов за свои деньги соседи даже автономные освежители воздуха установили!



Фото: «Минск-Новости»

Если мужчины сами выпроваживают незваного гостя, то женщины обращаются за помощью в милицию. Сотрудники его забирают, но вскоре бомж возвращается. А как-то жильцы одного из подъездов посреди ночи сдали милиции наркомана, употреблявшего на самом верхнем этаже зелье.

Татьяна из пятого подъезда пожаловалась, что уже несколько месяцев у них не работает домофон. Жильцы неоднократно оставляли заявки в сервисном центре, но устройство так и не починили. Поэтому бездомный в последнее время чаще всего гостит у них.

— Утром его выгнали, убрали за ним мусор, помыли полы, — говорит женщина. — Однако это не спасло! Запах все равно остался, ведь он регулярно справлял там нужду. Не исключено, что он болен туберкулезом — уж очень странное у него дыхание, кашлял сильно. А ведь почти в каждой квартире дети!



Фото: «Минск-Новости»

Многие жильцы перестали посещать продуктовый магазин в доме. Они много раз видели, как бездомный грязными руками проверял на свежесть хлеб без вакуумной упаковки, ковырялся в холодильнике с рыбой. Даже предложили руководству торговой точки не пускать его на порог, но те лишь развели руками, мол, не имеем права, он такой же покупатель, как и вы.

По словам жильцов, в хорошую погоду мужчина может едва ли не весь день отдыхать на скамейке у магазина бытовой химии и косметики, неспешно потягивая пиво и выкуривая одну сигарету за другой.

— При этом весь мусор бросает себе под ноги, — вступает в разговор продавец торговой точки. — Мы тоже его прогоняем, но толку никакого — он пересаживается на соседнюю лавку. Убираем по несколько раз в день. А ведь скоро II Европейские игры. В гостиницу, что через дорогу, заселятся приезжие спортсмены, будут приходить к нам в магазины, а тут у входа такой субъект.

Как решить проблему? Жильцы считают, что в каждом подъезде нужно установить решетки с запорными устройствами, которые закрывают доступ на техэтажи. Ключи должны находиться у коммунальщиков, ведь никто из местных не использует для собственных нужд эти площади.

— К нам уже приезжали из Минского городского жилищного хозяйства, — говорят собеседники. — Они поднялись наверх, посмотрели, сказали, что такое заграждение там можно установить, но никаких конкретных действий не предприняли.

Директор ЖЭУ № 4 Центрального района Алексей Батура был не курсе этой ситуации, сказал, что такая жалоба не поступала.

— Безусловно, жильцы дома не должны страдать от подобного соседства. Пусть обращаются к нам: мы проведем с гостем подъезда беседу, попросим покинуть места общего пользования. Если не поможет, прибегнем к помощи сотрудников милиции, — говорит Батура. — Ограничивать доступ в подъезд посторонним в первую очередь должны домофоны. Другое дело, если жильцы сами впускают бездомного в парадную. Нужно понимать: в рамках технического обслуживания жилого дома нельзя просто так устанавливать заградительные решетки, к тому же проектом они не предусмотрены.

В Центральном РУВД сообщили, что по данному факту проводится проверка. Таких граждан могут доставлять в Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства, который находится на Ваупшасова. Им предоставляют кров, помогают восстановить документы и сделать временную регистрацию. Однако есть условие: постояльцы должны приходить на ночевку трезвыми.