ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Его присутствие определям по запаху». В Минске жильцам элитного дома не дает покоя бездомный

21.05.2019 15:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С февраля нынешнего года бездомный мужчина повадился дневать и ночевать в доме № 4 на улице Ильянской. В парадные он попадает вместе с жильцами или звонит в домофон, представляясь то забывшим ключи соседом, то разносчиком рекламы, то сотрудником милиции. Как жильцы элитной многоэтажки тщетно пытаются выселить из своего дома бомжа, облюбовавшего для отдыха парадные — в материале агентства «Минск-Новости».


Фото: «Минск-Новости»

— Видя, что кто-то заходит в подъезд, он со всех ног мчится за этим человеком. Взрослые его разворачивают на 180 градусов, дети же боятся перечить мужчине, который всегда в пьяном состоянии, — рассказывает Ольга из четвертого подъезда. — Дом у нас элитный. Покупали квартиры за большие деньги, за свой счет облагораживали прилегающую территорию. И не для того, чтобы по соседству жил бомж и отравлял всем жизнь.

Бездомный облюбовал именно этот дом, потому что над последним жилым этажом есть два лестничных пролета, ведущих к техпомещению.


Фото: «Минск-Новости»

Сами парадные поражают чистотой: выбеленные стены, на полу ни соринки, ни пылинки, на подоконниках горшки с цветами.

— Днем он побирается у магазина, который находится на первом этаже нашего дома, потом покупает там дешевое вино, селедку и идет сюда есть и отдыхать, — говорит один из жильцов. — Его присутствие определяем по запаху: от мужчины воняет так сильно, что это чувствуется на нескольких этажах. В одном из подъездов за свои деньги соседи даже автономные освежители воздуха установили!


Фото: «Минск-Новости»

Если мужчины сами выпроваживают незваного гостя, то женщины обращаются за помощью в милицию. Сотрудники его забирают, но вскоре бомж возвращается. А как-то жильцы одного из подъездов посреди ночи сдали милиции наркомана, употреблявшего на самом верхнем этаже зелье.

Татьяна из пятого подъезда пожаловалась, что уже несколько месяцев у них не работает домофон. Жильцы неоднократно оставляли заявки в сервисном центре, но устройство так и не починили. Поэтому бездомный в последнее время чаще всего гостит у них.

— Утром его выгнали, убрали за ним мусор, помыли полы, — говорит женщина. — Однако это не спасло! Запах все равно остался, ведь он регулярно справлял там нужду. Не исключено, что он болен туберкулезом — уж очень странное у него дыхание, кашлял сильно. А ведь почти в каждой квартире дети!


Фото: «Минск-Новости»

Многие жильцы перестали посещать продуктовый магазин в доме. Они много раз видели, как бездомный грязными руками проверял на свежесть хлеб без вакуумной упаковки, ковырялся в холодильнике с рыбой. Даже предложили руководству торговой точки не пускать его на порог, но те лишь развели руками, мол, не имеем права, он такой же покупатель, как и вы.

По словам жильцов, в хорошую погоду мужчина может едва ли не весь день отдыхать на скамейке у магазина бытовой химии и косметики, неспешно потягивая пиво и выкуривая одну сигарету за другой.

— При этом весь мусор бросает себе под ноги, — вступает в разговор продавец торговой точки. — Мы тоже его прогоняем, но толку никакого — он пересаживается на соседнюю лавку. Убираем по несколько раз в день. А ведь скоро II Европейские игры. В гостиницу, что через дорогу, заселятся приезжие спортсмены, будут приходить к нам в магазины, а тут у входа такой субъект.

Как решить проблему? Жильцы считают, что в каждом подъезде нужно установить решетки с запорными устройствами, которые закрывают доступ на техэтажи. Ключи должны находиться у коммунальщиков, ведь никто из местных не использует для собственных нужд эти площади.

— К нам уже приезжали из Минского городского жилищного хозяйства, — говорят собеседники. — Они поднялись наверх, посмотрели, сказали, что такое заграждение там можно установить, но никаких конкретных действий не предприняли.

Директор ЖЭУ № 4 Центрального района Алексей Батура был не курсе этой ситуации, сказал, что такая жалоба не поступала.

— Безусловно, жильцы дома не должны страдать от подобного соседства. Пусть обращаются к нам: мы проведем с гостем подъезда беседу, попросим покинуть места общего пользования. Если не поможет, прибегнем к помощи сотрудников милиции, — говорит Батура. — Ограничивать доступ в подъезд посторонним в первую очередь должны домофоны. Другое дело, если жильцы сами впускают бездомного в парадную. Нужно понимать: в рамках технического обслуживания жилого дома нельзя просто так устанавливать заградительные решетки, к тому же проектом они не предусмотрены.

В Центральном РУВД сообщили, что по данному факту проводится проверка. Таких граждан могут доставлять в Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства, который находится на Ваупшасова. Им предоставляют кров, помогают восстановить документы и сделать временную регистрацию. Однако есть условие: постояльцы должны приходить на ночевку трезвыми.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Электрический хэтчбек Honda e: начался прием заявок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика