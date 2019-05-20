Велосипедиста на Войсковой в Гомеле насмерть сбил «пожарный» МАЗ, за рулем был сотрудник МЧС

Источник материала: Tut.by

В истории со сбитым насмерть велосипедистом на улице Войсковой в Гомеле оказался замешан сотрудник МЧС на служебном «МАЗе». Ранее, напомним, сообщалось, что мужчину сбил грузовик, водитель которого с места ДТП скрылся.





Грузовик, водитель которого совершил наезд, принадлежит филиалу Университета гражданской защиты МЧС, а за рулем был сотрудник учреждения. Об этом сообщил 21 мая сообщил телеграм-канал NEXTA .

Информацию о том, что к происшествию действительно имеют отношение транспорт и сотрудник ведомства, TUT.BY подтвердил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий. От каких-либо комментариев он отказался, сославшись на то, что идет следствие.

Как сообщают инсточники телеграм-канала, после ДТП водитель вернулся на базу, вымыл автомобиль с помощью брандспойта и удалил файлы со служебного видеорегистратора.

Получить официальный комментарий СК по делу TUT.BY пока не удалось.

Напомним , тело 52-летнего мужчины на улице Войсковой в Гомеле обнаружили днем 14 мая.

Причина смерти велосипедиста была не очевидна, однако позже стало понятно, что его сбил автомобиль — и скрылся с места ДТП. Позже в Следственном комитете рассказали, что водителя нашли. Им оказался 27 летний житель Гомеля. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.