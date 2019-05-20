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Цементным заводам снова окажут помощь
21.05.2019 15:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусским цементным заводам - ОАО «Белорусский цементный завод» (БЦЗ), ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Красносельскстройматериалы» предоставлена отсрочка и рассрочка в погашении кредитной задолженности.
Заводам из бюджета возместят задолженность по произведенной в 2015–2019 годах из республиканского бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по кредитам, а также процентов, начисленных Министерством финансов до 2019 года, в республиканский бюджет.
Напомним, в конце 2018 года на совещании, посвященном повышению эффективности строительного комплекса, Александр Лукашенко выразил недовольство тем, что модернизированные цементные заводы страны так и не смогли выйти на прибыльную работу с полной загрузкой.
«Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей. Задолженность по кредитам и займам – более 1 млрд долларов», – констатировал Александр Лукашенко.
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Белорусским цементным заводам - ОАО «Белорусский цементный завод» (БЦЗ), ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Красносельскстройматериалы» предоставлена отсрочка и...
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