Цементным заводам снова окажут помощь

Источник материала: Ежедневник





Белорусским цементным заводам - ОАО «Белорусский цементный завод» (БЦЗ), ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Красносельскстройматериалы» предоставлена отсрочка и рассрочка в погашении кредитной задолженности.

Заводам из бюджета возместят задолженность по произведенной в 2015–2019 годах из республиканского бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по кредитам, а также процентов, начисленных Министерством финансов до 2019 года, в республиканский бюджет.

Такое положение прописано в пунктах указа «Об организациях цементной отрасли», подписанного Александром Лукашенко и опубликованного на Национальном правовом портале 21 мая.



В пункте 10 указа поручено освободить от налога на недвижимость и земельного налога: ОАО «Белорусский цементный завод» – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2038 года; ОАО «Красносельскстройматериалы» – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2037 года; ОАО «Кричевцементношифер» – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2049 года.



Сумма долга бюджету ОАО «Белорусский цементный завод» составляет 187 млн долларов, предприятие будет погашать ее в 2029-38 годах. ОАО «Кричевцементошифер» должен свыше 200 млн долларов, по которым рассчитается в 2038-49 годах. ОАО «Красносельскстройматериалы» – более 150 млн долларов, которые вернет в 2030-37 годах. Возмещение задолженности будет проводиться ежегодно до 31 августа в размере не менее 5% от суммы долга. Проценты по долгам не начисляются с 1 января этого года.

Напомним, в конце 2018 года на совещании, посвященном повышению эффективности строительного комплекса, Александр Лукашенко выразил недовольство тем, что модернизированные цементные заводы страны так и не смогли выйти на прибыльную работу с полной загрузкой.

«Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей. Задолженность по кредитам и займам – более 1 млрд долларов», – констатировал Александр Лукашенко.



По его словам, мощности по производству цемента были загружены на 70-80%, а импортного цемента в страну завезли почти 0,5 млн тонн.