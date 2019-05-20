Налоговая: «по отгрузке» и «по оплате» для ИП

Источник материала: Новости Дзержинска

В 2018 году индивидуальные предприниматели при определении как выручки от реализации для налога при УСН, так и момента фактической реализации по НДС применяли принцип «по оплате».

С 2019 года плательщикам — ИП предоставлено право выбора принципа определения выручки при уплате налога при упрощенной системе налогообложения:

- при ведении учета в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения — «по отгрузке» или «по оплате»;

- при ведении учета доходов и расходов на общих основаниях – только «по оплате».

Момент фактической реализации по НДС индивидуальными предпринимателями может определяться «по отгрузке» или «по оплате» независимо от способов ведения учета доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения.

Выбранный ИП принцип отражения выручки, а также момент фактической реализации «по отгрузке» при уплате НДС устанавливается письменным решением ИП по всем операциям (оборотам) по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и изменению в течение налогового периода не подлежит.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 121 НК момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определяется как приходящийся на отчетный период день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав независимо от даты проведения расчетов по ним, если иное не установлено главой 14 НК.

Днем отгрузки товаров признаются:

- дата их отпуска покупателю (получателю или организации (индивидуальному предпринимателю), осуществляющей перевозку (экспедирование) товара, или организации связи), если продавец не осуществляет доставку (транспортировку) товаров либо не производит затрат по их доставке (транспортировке);

- дата, определяемая в соответствии с учетной политикой организации (решением индивидуального предпринимателя), но не позднее даты начала их транспортировки — в иных случаях.

Более подробную информацию можно получить в инспекции Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская д.14 по телефонам 7-65-74, 7-68-82, 6-45-01, а также на сайте МНС www.nalog.gov.by.



