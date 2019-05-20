ФК «Сморгонь» возглавил бывший технический директор Казахстанской Федерации футбола Павел Роднёнок

Источник материала: Светлы шлях

О назначении этого специалиста 21 мая сообщила пресс-служба ФК «Сморгонь».





Павел РОДНЁНОК (слева) и директор ФК «Сморгонь» Александр ПЛЮТО

Павел Роднёнок профессиональную карьеру начал в 1981 году в минском «Динамо», где и провёл большую часть своей карьеры, сыграв в 140 матчах. В 1992/93 гг. играл в украинском «Вересе». В следующем сезоне представлял цвета российского «Динамо-Газовика» из Тюмени. В 1994 году вернулся в Беларусь и играл за «Атаку-Аура». Карьеру игрока завершил в сезоне 1998/99 гг. в минском «Динамо».

Сразу после завершения карьеры игрока Павел Роднёнок стал помощником главного тренера минского «Динамо». В 2000 году был главным тренером столичного клуба, в 2000/01 гг. - главным тренером клуба СКАФ. С августа 2001 по май 2002 года был главным тренером «Славии-Мозырь».

После перерыва, в 2006 году, стал главным тренером юношеской сборной Беларуси. В августе 2009 года по контракту на два года переехал в Казахстан, где одновременно работал главным тренером молодёжной и юношеской сборной этой страны. Но ещё в январе 2011 года вернулся в Беларусь и возглавил клуб первой лиги «Руденск».

В сезоне 2011/12 руководил дублем гродненского «Нёмана». В 2014-2016 годах работал с «молодёжкой» БАТЭ. С февраля 2016 года по февраль 2017-го тренировал юношеский состав «Энергетика-БГУ». В 2017 году снова уехал в Казахстан, где работал техническим директором Казахстанской Федерации футбола. С 2018 года по нынешнее время работал главным тренером дублирующего состава «Энергетика-БГУ».

Напомним , 20 мая руководство ФК "Сморгонь" удовлетворило просьбу бывшего главного тренера команды Алексея Дворецкого и расторгло с ним трудовой контракт по соглашению сторон.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Сморгонь».