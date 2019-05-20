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Весеннее благоустройство "Тёплого дома"

21.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом» (далее – УТЦСОН «Теплый дом») проведены мероприятия и приняты меры по озеленению территории.

На территории внутреннего дворика, прилегающей к зданию, УТЦСОН «Теплый дом» создана арома-грядка с лекарственными и пряными травами. Оформлен уголок отдыха с оборудованием лавочки и высадкой декоративных кустарников. Установлена декоративная изгородь (опора) для виноградника. Руками пожилых граждан, посещающих кружок «Лозоплетение» отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста УТЦСОН «Теплый дом» создана малая архитектурная форма из лозы в виде корзины, в которую высажены цветы. Сформированы цветочные клумбы. На территории дома совместного самостоятельного проживания создана альпийская горка «Горный ручей». О формлен уголок отдыха «Сад вдохновения» с оборудованием лавочки, высадкой декоративных кустарников и туй.

Весеннее благоустройство "Тёплого дома"

Весеннее благоустройство "Тёплого дома"

Весеннее благоустройство "Тёплого дома"

Соб. кор.

 
 
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В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом» (далее – УТЦСОН «Теплый дом») проведены мероприятия и приняты меры по...
 
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