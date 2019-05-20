США помогут Беларуси бороться с наркотиками

Меморандум о сотрудничестве подписан сегодня между Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки.

Документ подписали заместитель председателя ГТК Александр Богдевич и региональный директор по региону Среднего Востока Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Уильям Дж. Уоррен-младший.

"Положения Меморандума ориентированы на совместное противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также борьбу с преступлениями, связанными с легализацией денежных средств, полученных в результате подобной преступной деятельности. Документом предусмотрено своевременное информирование друг друга о необходимых сведениях для обнаружения, пресечения и расследования таких таможенных правонарушений", - сообщает ГПК.

Реализация положений Меморандума будет способствовать своевременному устранению факторов, отрицательно влияющих на торговлю и экономическое развитие стран, а также недопущение действий, представляющих угрозу здоровью населения государств.