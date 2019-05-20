Вечером 18 мая Виктория Смирнова пошла в Исторический музей на улице Карла Маркса. Её муж Вячеслав пишет, что, возможно, она встретила там знакомых. Последнее сообщение от нее пришло 19 мая в 1:26, когда музей уже был закрыт.





С тех пор близким ничего неизвестно о месте нахождения 34-летней Виктории, уже больше двух суток она не появляется в сети.





Знакомые беспокоятся из-за странного поста, который Виктория Смирнова оставила в Facebook 16 мая в 3:47:





“Сейчас полчетвёртого утра. И я счастлива. Я не сразу разобралась, что происходит. Но я счастлива!





У меня было много версий происходящего. Я успела посчитать себя ненормальной и даже гуглила психиатров. Я чувствовала себя то бесконечно несчастной, то бесконечно счастливой. И я благодарна за это всем причастным от чистого сердца.





Я не сразу разобралась, что происходит. Но я счастлива! По ряду причин я не смогу закончить игру. Я не могу уточнить. Назовём это техническими сложностями. Но это всё неважно. Важен процесс, а не результат”.









16 мая — четверг. По средам Виктория регулярно посещала занятия FreedomDANCE, на которых практикуется медитация в движении и танце. Занятия посвящены исследованию себя и своего отношения к другим в движении.





Еврорадио преподаватель FreedomDANCE. — Но, конечно, когда человек начинает танцевать, он приводит в движение все свои части: эмоции, ощущения. Поднимает уровень своей энергии. “Практика FreedomDANCE — это не психотерапия. Она направлена на то, чтобы человек двигался. Мы не учим никаким движениям, человек просто танцует в рамках танцевального цикла, который построен от спокойного движения до самого быстрого, и опять до спокойного, — рассказываетпреподаватель FreedomDANCE. — Но, конечно, когда человек начинает танцевать, он приводит в движение все свои части: эмоции, ощущения. Поднимает уровень своей энергии.





Мы как преподаватели несём ответственность за то, что происходит с человеком в классе. Когда он движется, мы смотрим за его состоянием. Но что происходит с человеком после класса — это не наша ответственность. Я не замечала, чтобы у Вики были какие-то психические отклонения. Но мы с ней встречались в кафе, и она говорила, что находится в стадии тяжёлого развода”.





В одном из предыдущих постов Виктория также упоминает о сильных впечатлениях после семинара — по контактной импровизации:





“Думала, что не буду писать отчёт о семинаре сегодня. Но решила: пусть этот пост будет продолжением, как те хлопья снега, которые сопровождали меня по пути домой.





Не могу отделаться от эгоцентричной иллюзии, что многое на нём сложилось, будто специально для меня. Хотя думаю, что так было для многих. ) Но мне всё равно кажется, что Марк немного телепат и каким-то образом создаёт условия, для каждого свои, в которых человек находит какие-то свои ответы. Свой Источник.





Так назывался семинар — #Источник. Но я этого не помнила. Более того, прочитав описание, я ничего не поняла. Тем не менее, смело потратила предпоследние деньги. И сейчас понимаю, что это было не зря”.





“Я стала немного верить в волшебников за эти два дня, — добавляет девушка чуть дальше. — И почему-то хочется безоговорочно верить Марку. Дам контактной импровизации ещё один шанс (в прошлом году это был почти шокирующий опыт). “You are amaizing mover”, — сказал Марк, и я поверила. И приняла. И не стала внутренне спорить”.









Муж пропавшей женщины обратился в милицию и в поисково-спасательный отряд "Ангел", уже появилась ориентировка для её поиска.