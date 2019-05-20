ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанка пропала в "Ночь музеев": встретила знакомых и с тех пор о ней ничего неизвестно

21.05.2019 15:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В "Ночь музеев" в Минске пропала молодая женщина.
1 из 2

Вечером 18 мая Виктория Смирнова пошла в Исторический музей на улице Карла Маркса. Её муж Вячеслав пишет, что, возможно, она встретила там знакомых. Последнее сообщение от нее пришло 19 мая в 1:26, когда музей уже был закрыт. 

С тех пор близким ничего неизвестно о месте нахождения 34-летней Виктории, уже больше двух суток она не появляется в сети.

Знакомые беспокоятся из-за странного поста, который Виктория Смирнова оставила в Facebook 16 мая в 3:47:

“Сейчас полчетвёртого утра. И я счастлива. Я не сразу разобралась, что происходит. Но я счастлива!

У меня было много версий происходящего. Я успела посчитать себя ненормальной и даже гуглила психиатров. Я чувствовала себя то бесконечно несчастной, то бесконечно счастливой. И я благодарна за это всем причастным от чистого сердца.

Я не сразу разобралась, что происходит. Но я счастлива! По ряду причин я не смогу закончить игру. Я не могу уточнить. Назовём это техническими сложностями. Но это всё неважно. Важен процесс, а не результат”.


16 мая — четверг. По средам Виктория регулярно посещала занятия FreedomDANCE, на которых практикуется медитация в движении и танце. Занятия посвящены исследованию себя и своего отношения к другим в движении.

“Практика FreedomDANCE — это не психотерапия. Она направлена на то, чтобы человек двигался. Мы не учим никаким движениям, человек просто танцует в рамках танцевального цикла, который построен от спокойного движения до самого быстрого, и опять до спокойного, — рассказывает Еврорадио преподаватель FreedomDANCE. — Но, конечно, когда человек начинает танцевать, он приводит в движение все свои части: эмоции, ощущения. Поднимает уровень своей энергии.

Мы как преподаватели несём ответственность за то, что происходит с человеком в классе. Когда он движется, мы смотрим за его состоянием. Но что происходит с человеком после класса — это не наша ответственность. Я не замечала, чтобы у Вики были какие-то психические отклонения. Но мы с ней встречались в кафе, и она говорила, что находится в стадии тяжёлого развода”.

В одном из предыдущих постов Виктория также упоминает о сильных впечатлениях после семинара — по контактной импровизации: 

“Думала, что не буду писать отчёт о семинаре сегодня. Но решила: пусть этот пост будет продолжением, как те хлопья снега, которые сопровождали меня по пути домой.

Не могу отделаться от эгоцентричной иллюзии, что многое на нём сложилось, будто специально для меня. Хотя думаю, что так было для многих. ) Но мне всё равно кажется, что Марк немного телепат и каким-то образом создаёт условия, для каждого свои, в которых человек находит какие-то свои ответы. Свой Источник.

Так назывался семинар — #Источник. Но я этого не помнила. Более того, прочитав описание, я ничего не поняла. Тем не менее, смело потратила предпоследние деньги. И сейчас понимаю, что это было не зря”.

“Я стала немного верить в волшебников за эти два дня, — добавляет девушка чуть дальше. — И почему-то хочется безоговорочно верить Марку. Дам контактной импровизации ещё один шанс (в прошлом году это был почти шокирующий опыт). “You are amaizing mover”, — сказал Марк, и я поверила. И приняла. И не стала внутренне спорить”.


Муж пропавшей женщины обратился в милицию и в поисково-спасательный отряд "Ангел", уже появилась ориентировка для её поиска.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ФК «Сморгонь» возглавил бывший технический директор Казахстанской Федерации футбола Павел Роднёнок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика