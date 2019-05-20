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Не надо о грустном: в Гомеле решили переименовать остановку "Кладбище"
Источник материала: Партизан
В Гомеле решили переименовать "грустную" остановку.
фото носит иллюстративный характер
Как сообщили в Гомельском горисполкоме, проведено переименование городской остановки.
Было решено переименовать остановочные пункты общественного транспорта общего пользования «Кладбище», расположенные на улице Механической в прямом и обратном направлениях, в остановочные пункты под названием «Улица Оранжерейная» («Вулiца Аранжарэйная»).
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В Гомеле решили переименовать "грустную" остановку.
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