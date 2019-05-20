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Главная могилевская идеологиня снова нашла повод запретить пикет против себя

21.05.2019 14:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный идеолог Могилева запретила пикет за её отставку: «не является общественно-политическим интересом по каким-либо проблемам», сообщает mspring.online.

Политики Владимир Шанцев и Олег Аксёнов получили очередной отказ на проведение массового мероприятия в Могилеве. 24 мая они собирались устроить пикет за отставку главного идеолога города, зампредседателя горисполкома Аллы Галушко, которая ранее регулярно отказывала им в проведении мирных собраний.


В этот раз Алла Галушко, которая и дала ответ организаторам пикета, заявила, что «назначение и освобождение граждан Республики Беларусь на государственные должности… не является общественно-политическими интересами по каким-либо проблемам».

Со слов чиновницы, освободить от должности, согласно законодательству, её может только председатель Могилевского горисполкома. Кроме того, она может сама инициировать свою отставку «при наличии установленных законодательством оснований». Очевидно, что пока она этого делать не собирается.


 
Это уже третий отказ Аллы Галушко (на фото) в отношении пикетов Шанцева и Аксёнова. Ранее политики собирались устроить массовое мероприятие с требованием перенести завод «Омск Карбон Могилев» на малую родину президента.

После того, как власти в лице Аллы Галушко отказали им, они решили провести пикет за отставку чиновницы, но его не согласовали по формальным причинам.

 
Теги: Могилев
 
 
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Главный идеолог Могилева запретила пикет за её отставку: «не является общественно-политическим интересом по каким-либо проблемам», сообщает mspring.online.
 
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