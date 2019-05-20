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Свет или штраф. С 25 мая ГАИ обязует днем ездить с включенными фарами

21.05.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Акция «Внимание — дети!» стартует в Беларуси 25 мая, до 5 июня водители будут обязаны ездить с включенным ближним светом. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

Свет или штраф. С 25 мая ГАИ обязует днем ездить с включенными фарами

«МВД для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с окончанием учебного года традиционно с 25 мая по 5 июня проведет специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». Профилактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей», — отметили в Госавтоинспекции.

Сотрудники органов внутренних дел, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. Запланировано проведение творческих конкурсов, велоэстафет, викторин, олимпиад, встреч, акций. Ребятам напомнят основные правила безопасного поведения, соблюдение которых позволит избежать травм на дорогах во время летних каникул.

«Особое внимание будет сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями. Милиционеры посетят трудовые коллективы, разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушения ПДД, а также необходимости личного примера правильного и безопасного поведения на дороге», — рассказали в Госавтоинспекции.

Пройдут и рейды на дорогах — под пристальным вниманием инспекторов окажется соблюдение водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.

С начала текущего года на дорогах страны погибли 5 детей, еще 96 несовершеннолетних получили травмы. «В среднем 70% получают травмы на дорогах с мая по октябрь, большая их часть — летом, когда дети остаются без присмотра педагогов и родителей. Наибольшее количество происшествий с участием детей летом совершается с пятницы по воскресенье. Именно в эти дни необходимо усиленно контролировать досуг детей и подростков, исключить возможность доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов», — подчеркнули в ГАИ.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/svet-ili-shtraf-s-25-maja-gai-objazuet-dnem-ezdit-s-vkljuchennymi-farami-348086-2019/
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БЕЛТА.

 
 
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Акция "Внимание - дети!" стартует в Беларуси 25 мая, до 5 июня водители будут обязаны ездить с включенным ближним светом. Об этом БЕЛТА сообщили...
 
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