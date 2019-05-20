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СМИ сообщают, что в Украине вербовали девушек для проституции в Минске

21.05.2019 15:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В украинском городе Кривой Рог (Днепропетровская область) вербовали девушек в возрасте от 18 до 25 лет для проституции в Минске. Их разыскивает полиция, сообщает «Радые Свабода».

Полиция предполагает, что лица, которые занимались вербовкой, причастны к целой преступной группировке. Стало известно, что украинкам обещали устройство на работу волонтерами и везли в Минск. Здесь их должны были обеспечить арендованной квартирой и зарплатой 400 долларов. Однако, когда девушки приезжали в Беларусь, у них отбирали паспорта и заставлять стоять на коленях в общественных местах, изображая попрошаек и собирать деньги якобы «на лечение ребенка».

Со слов свидетелей, встречали украинок в одном из спальных районов города, потом их перевозили в центральный «Квартал 95» (тот самый криворожский район, в честь которого Зеленский назвал свою компанию), а оттуда – в Киев и потом в Минск.

Есть информация, что одной из «точек» была территория рядом со станцией метро «Петровщина». На данный момент следователи изучают документы по семи украинским телефонным номерам. Скорее всего, они принадлежат подозреваемым.

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Теги: Минск
 
 
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В украинском городе Кривой Рог (Днепропетровская область) вербовали девушек в возрасте от 18 до 25 лет для проституции в Минске. Их разыскивает полиция, сообщает...
 
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