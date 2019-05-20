Беларуские айтишники устроили корпоратив на Ибице с частными самолетами и шоу Иглесиаса

Источник материала: KYKY

Заработки IT-шников не утрачивают статуса притчи во языцех, точно так же, как и масштабы мероприятий, на которых они празднуют те или иные события. Рассказываем, как свое десятилетие отметила международная игровая компания и при чем здесь Энрике Иглесиас.

Компания Playtika организовала трехдневной ивент на Ибице, куда на частных самолетах слетелись 2,5 тысячи сотрудников из 12 стран мира. IT-шники тут же разбежались по десяти местным отелям, которые Playtika не гнушается называть «топовыми». Один из них пришлось даже впервые закрыть для частного мероприятия, но вряд ли потому, что гостям было что скрывать от посторонних глаз.

Для справки: Playtika – игровая компания, основанная в 2010 году в израильском городе Герцлии. Есть информация, что ее продуктами пользуются более 27 миллионов людей каждый месяц. Однажды китайская корпорация купила продукт Playtika за 4,4 миллиарда долларов. На данный момент офисы компании находятся в Лас-Вегасе, Буэнос-Айрее, Токио, Вене, Бухаресте, Берлине и даже Минске (список можно продолжать).

Помимо вечеринки в клубе, который в свое время «приютил» беларускую группу Iowa, Playtika замахнулась на сливки испанской культуры и пошла ва-банк: оплатила концерт Энрике Иглесиаса. И он выступил: интересно, что раньше в прессе ходили слухи, мол, его шоу стоит не меньше 500 тысяч долларов. Закончилось торжество просмотрам «Евровидения» на большом экране, а в качестве специальных гостей пригласили артистов из Беларуси, Украины и Румынии.