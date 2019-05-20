Торжественные мероприятия, посвященные началу отправки нового пополнения в войска, прошли в столице и во всех областных центрах страны. В первый день в войска направлены около 700 призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, сухопутных войск, Минской военной комендатуры и учебных воинских частей.

Для ребят из Минского региона торжественные церемонии отправки прошли на базе Минского городского сборного пункта и в мемориальном комплексе «Курган славы». В этот день около 150 человек, призванных военными комиссариатами столицы и Минской области, пополнили ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

Среди тех, кто отправился осваивать военно-учетную специальность и изучать «армейскую науку», был и житель агрогородка Слобода Смолевичского района Павел Жуковец. У Кургана славы в торжественной обстановке его провожали самые дорогие и родные люди.

До службы в армии парень учился одновременно в двух университетах: в Международной школе в Москве и Минском инновационном университете, осваивая транспортную логистику, специальности экономист, инженер.

– Я был индивидуальным предпринимателем. У нас с женой совместный бизнес. Когда узнал, что предстоит пройти службу в армии, все бумаги переоформил на жену – теперь она одна будут заниматься нашим общим делом. Впрочем, мой отец поможет, посоветует, если что – он тоже работает на себя, – рассказывает Павел. – Сейчас мне 22 года. И в армию, честно скажу, я хотел. И вот отправляюсь в одно из подразделений сил специальных операций. Так что скоро совершу свой первый прыжок с парашютом. В свое время и мой отец проходил срочную военную службу в армии – в Президентском (Кремлевском) полку.

В торжественной обстановке на символичном для нас, потомков героев-победителей, месте ветераны и офицеры произносили напутственные слова призывникам. Спецназовцы демонстрировали элементы рукопашного боя, навыки владения огнестрельным и холодным оружием. Цветы, развивающиеся флаги, патриотическая музыка в исполнении военного оркестра и другие мероприятия прошли для юношей, убывавших в воинские части.

В завершение торжества будущие защитники Отечества впервые в жизни прошли торжественным маршем. Потом, махнув на прощание родным, сели в автобусы, которые увезли их в воинские части. Там им предстоит сменить гражданскую одежду на военную форму и прежде пройти курс начальной военной подготовки.

А 15 июня в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил пройдет церемония принятия Военной присяги.

Григорий Молохвей, фото автора