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Из самолета в город. Как добраться из аэропорта в Минск?

21.05.2019 16:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Из самолета в город. Как добраться из аэропорта в Минск?
Фото из открытых источников

В скором времени белорусская столица будет встречать гостей II Европейских игр. Многие спортсмены и болельщики предпочтут добираться в Беларусь воздушным транспортом. Однако Национальный аэропорт находится в 33 км от МКАД и в 42 км от центра Минска. Пешком такое расстояние едва ли кто-то захочет преодолеть.

Как можно доехать из аэропорта в Минск? Сколько нужно заплатить за поездку? Об этом – в материале «АиФ».

АВТОБУС

Пожалуй, самый бюджетный способ доехать из аэропорта в центр Минска – автобус или маршрутное такси. Из Национального аэропорта в столицу курсируют рейсовые автобусы №300Э, маршрутные такси №1400-ТК и №1430-ТК. Рейсы туда-обратно совершаются около 50 раз в сутки. Интервал движения составляет в среднем 30-40 минут, однако в ночные часы ждать транспорта можно и до 1-1,5 часа.

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Остановочный пункт (место посадки) в аэропорту находится в районе 5-6-го секторов (на месте бывшей стоянки такси, 1-й этаж, зал прилета). Конечный пункт – автовокзал «Центральный», откуда отправляются автобусы и в обратном направлении. Время в пути в одну сторону составит около часа.

Билеты на проезд можно приобрести в кассах минских автовокзалов, в терминалах по продаже билетов, расположенных на автовокзале «Центральный», в сети Интернет, а при отправлении из Национального аэропорта «Минск» – в терминалах по продаже билетов, расположенных в здании аэропорта и на остановочном пункте, у кассира на остановочном пункте или у водителя автобуса. Стоимость билета – 4 белорусских рубля (около $2).

Стоит упомянуть, что купить билет наличными у водителя можно только за белорусские рубли. Поэтому следует заранее снять сумму в банкомате или получить в валютно-обменном пункте: они расположены на третьем этаже аэровокзального комплекса и работают круглосуточно.

Также курсирует автобус 173Э из аэропорта до микрорайона «Сокол», который находится на некотором отдалении от территории основной части города. Маршрут не подойдет тем, кто планирует добраться до центра Минска.

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ТАКСИ

Самый быстрый способ добраться из аэропорта в центр города – такси. Время в пути займет около 40-45 минут. Одновременно это и один из самых дорогих способов проезда, цены колеблются в районе 30-50 рублей (около $15-20) за поездку в одну сторону в зависимости от перевозчика и времени заказа. Обычно ночью поездка выходит чуть дороже. Номера служб такси подскажут в справочной аэропорта – на информационной стойке (3-й этаж аэровокзального комплекса перед стойками регистрации №22, №23). Там же можно получить и любую другую информацию, касающуюся работы аэропорта.

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Кроме того, есть возможность заказать официальную услугу трансфера Национального аэропорта «Минск», набрав короткий номер 7373 (с номера телефона любого оператора).

АРЕНДА

На привокзальной площади Национального аэропорта организована работа платных охраняемых автостоянок для личных машин граждан на 138 и 1235 мест. Кроме того, есть возможность аренды автомобиля. Правда, здесь есть ряд ограничений. Арендатор должен иметь действительные водительские права с минимальным стажем 2 года. Минимальный возраст арендатора – 21 год.

Стоит иметь в виду, что арендовать автомобиль на несколько часов с помощью этой службы не получится. Минимальный срок аренды – 24 часа. Стоимость – от 75 руб.

В последнее время в Минске набирает обороты услуга кратковременной аренды автомобиля – каршеринга. Забронировать машину можно с помощью специального мобильного приложения, пройдя процедуру регистрации. Однако стоит учесть, что сейчас не все фирмы предоставляют возможность выезда за пределы Минска.

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В то же время на бесплатной парковке аэропорта, как правило, несколько машин всегда есть. Правда, до нее нужно около 10 минут идти пешком. Цена достаточно приемлемая – около 8 рублей стоит поездка до станции метро «Уручье» и порядка 12 рублей – до центра города.

НА ПОЕЗДЕ НЕЛЬЗЯ

До 2017 года добраться из аэропорта в Минск можно было на поезде. Правда, остановка находилась на некотором отдалении от здания аэровокзала, поэтому сначала нужно было потратить около 5-10 минут на то, чтобы добраться до ж/д остановки на автобусе. Общее время в пути с учетом пересадки составляло около 70 минут. Стоимость билета была самой выгодной и составляла около 2,5 руб. Но таких рейсов было лишь пять в сутки в одну сторону.

В апреле 2017 года начались работы по строительству второй взлетно-посадочной полосы. Недавно они завершились, но пока речь о возобновлении железнодорожного сообщения между Минском и аэропортом не идет. Возможно, через несколько лет будет реализована идея продления ж/д путей непосредственно к зданию аэропорта, однако пока это лишь планы.

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Теги: Минск
 
 
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Как доехать из аэропорта в Минск? Сколько нужно заплатить за поездку? Об этом – в материале «АиФ».
 
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