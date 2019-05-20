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Мини-завод по производству самогона обнаружили в лесу в Гродненском районе

21.05.2019 15:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мини-завод по производству самогона обнаружили в лесу в Гродненском районе
УВД Гродненского облисполкома


В Гродненском районе сотрудники милиции ликвидировали самогонный мини-завод. Производство было налажено в лесу у одной из деревень, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мини-завод по производству самогона обнаружили в лесу в Гродненском районе Домашнее вино. Изготавливать и хранить можно, продавать - нет

За изготовлением самогона на месте был задержан нигде не работающий местный житель 1985 года рождения.

"Мужчина заявил, что гнал самогон для себя, однако масштабы производства заставляют в этом усомниться. Изъято около 40 л самогона и 2,5 т браги, демонтированы два самогонных аппарата", - рассказали в пресс-службе.

Проводится проверка.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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За изготовлением самогона на месте был задержан нигде не работающий местный житель 1985 года рождения.
 
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