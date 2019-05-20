Мини-завод по производству самогона обнаружили в лесу в Гродненском районе

Источник материала: Аргументы и факты



В Гродненском районе сотрудники милиции ликвидировали самогонный мини-завод. Производство было налажено в лесу у одной из деревень, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

За изготовлением самогона на месте был задержан нигде не работающий местный житель 1985 года рождения.

"Мужчина заявил, что гнал самогон для себя, однако масштабы производства заставляют в этом усомниться. Изъято около 40 л самогона и 2,5 т браги, демонтированы два самогонных аппарата", - рассказали в пресс-службе.

Проводится проверка.