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Не до жиру: с кем и как торговала Беларусь в этом году

21.05.2019 16:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сокращение товарооборота с Россией и Турцией и уменьшение объемов поставок нефтепродуктов на Британские острова и в Нидерланды обусловили отставание Беларуси по главным внешнеэкономических показателям.

Объем товарооборота в первом квартале текущего года составил около 16,5 млрд долларов, что на 3% меньше, чем в аналогичный период 2018 года. Экспортные поставки (7,713 млрд долларов) просели на 3,2%, импорт (8,761 млрд долларов) сократился на 2,8%, свидетельствуют сравнительные данные Национального статистического комитета Беларуси.

Важнейшим фактором, оказавшим влияние на внешнеторговые показатели Беларуси в этот период, стало снижение объемов экспортно-импортных операций с главным партнером — Россией. Экспорт товаров уменьшился на 3,5% (примерно до 3 млрд долларов), а импорт — на 4,8% (до 5 млрд долларов).

В первом квартале 2019 года заметно просела торговля с Турцией, которая входит в первую десятку важнейших торговых партнеров Беларуси. Товарооборот упал почти на 25% (в том числе, экспорт – на 37%, импорт – на 23,6%), и Турция с трудом сохранила свое место в топ-10.

Из-за уменьшения поставок нефтепродуктов значительно сократился товарооборот Беларуси с Соединенным Королевством и Нидерландами. Экспорт на острова уменьшился в денежном выражении почти на 20%, а в Нидерланды — практически наполовину.


В первом квартале отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Беларуси составило свыше 1, 048 млрд долларов. Внешнеторговые операции с Россией, Китаем и Италией принесли самые большие потери в двухсторонних торговых балансах.  С Россией минус составил свыше 2 млрд долларов, с Китаем — превысил 560 млн долларов, с Италией – 150 млн долларов.

Среди стран, торговля с которыми, наоборот, оказала самое большое позитивное влияние на сальдо, в первом квартале были Соединенное Королевство («плюс» 672,9 млн долларов), Украина (476,7 млн долларов) и Литва (171,8 млн долларов).

Топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси в первом квартале 2019г.



 
 
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Сокращение товарооборота с Россией и Турцией и уменьшение объемов поставок нефтепродуктов на Британские острова и в Нидерланды обусловили отставание Беларуси по...
 
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