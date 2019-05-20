«Паўночнае ззянне» продлят на два дня. Рассказываем, какие фильмы покажут в Минске

Источник материала: KYKY

Хорошая новость для тех, кто расстроился, что «Паўночнае ззянне» подошло к концу: продолжению фестиваля быть. 25 и 26 мая в кинотеатре «Мир» покажут датский фильм «Вакацыі» (про насилие и созависимые отношения) и исландского-украинское кино «Жанчына абвяшчае вайну» (в прошлом году ленту наградили главным призом в программе «Неделя критики» в Каннах).

О фильме «Жанчына абвяшчае вайну»

Кинокартина посвящена 50-летней женщине, которая объявляет войну местной алюминиевой промышленности Исландии. Ее жизнь кардинально меняется после того, как она получает разрешение удочерить маленькую девочку из Украины. Режиссер фильма, кстати, может быть вам знаком: именно он снял «Усім відовішчам відовішча», который раньше показывали на «Ззянні». Интересно, что в съемках участвовали исландские музыканты и украинский женский хор. Съемки длились восемь недель – как в Исландии, так и в Украине.

О фильме «Вакацыі»

«Вакацыі» рассказывает историю о том, как девушка Саша приезжает в турецкий город Бодрум на каникулы к «семье» своего бойфренда-наркобарона. Но вскоре иллюзии относительно бесшабашной жизни ее мечты рассеиваются: Саша понимает, что насилие в физическом и психологическом смыслах – норма нестабильной семьи. «Вакацыі» затрагивает такие темы, как роль и положение жертвы, мотивы абьюза и то, как и почему насилие происходит и кто его поддерживает. Отметим, что о фильме вызвал массовые дискуссии после его мировой премьеры на фестивале Sundance: его называют бесстрашной работой с тяжелыми образами.

Как попасть

Показ ленты «Жанчына абвяшчае вайну» запланирован на 25 мая, в 20:20, а «Вакацыі» – на 26 мая, в 20.20. Место проведения – кинотеатр «Мир» по адресу улица Козлова, 4А. Все фильмы представят зрителям на языке оригинала с беларускими субтитрами.

Фото обложки: Maria Svarbova, Behance.