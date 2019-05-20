Дорогами боевой славы.

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Конечно, наши ребята уже не раз поднимались на Курган Славы и слышали скорбные колокола Хатыни, видели Обелиск на Площади Победы в Минске и стелу "Минск – город-герой» , рядом с которой расположена скульптура "Родина-мать" и Музей истории Великой Отечественной войны.

Город Борисов знаменит памятником экипажу танка Т – 34 под командованием П.Рака, который первым ворвался в город в ходе освободительной операции «Багратион».

Однако на территории Беларуси есть еще немало памятных мест, хранящих историю Великой Отечественной войны. Самое тяжелое впечатление произвел на учащихся мемориальный комплекс памяти детей-жертв фашизма «Красный берег» в Жлобинском районе Гомельской области) . Огромная коллекция техники военных лет и реконструкции танковых сражений приковала внимание в историко-культурном комплексе «Линия Сталина».

Внимательно следили ребята за экскурсоводом во время виртуального посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Именно Брестская крепость первой встретила удар немецких войск и сорвала планы Гитлера на легкую и быструю победу. Защитники Брестской крепости не сдались врагу, защищая свою Родину до последней капли крови.

Теперь в наших планах посетить Брестскую крепость, чтобы вместе с нашими земляками и гостями из других стран почтить память героев Великой Отечественной войны.

Сергей Шабан, учащийся 9 класса, кружок «Юный журналист»