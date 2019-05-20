Поделились опытом

В коррекционной мозаике «Движения, которые развивают речь», руководитель физического воспитания Т.В. Соколовская представила опыт работы с детьми с особенностями психофизического развития в бассейне.
С эффективными приемами развития познавательной деятельности детей дошкольного возраста с особенностями психофизического развития гостей познакомила педагог-психолог высшей квалификационной категории А.И. Сипакова.
Участники посетили открытое занятие по образовательной области «Искусство. Изобразительная деятельность» в старшей специальной группе, которое представила воспитатель дошкольного образования первой квалификационной категории М.К. Арутюнян.
Возможности логоритмики как средства коррекции нарушений речи у детей продемонстрировала музыкальный руководитель высшей квалификационной категории В.Р. Грузд. Педагог также представила материалы выставки методической литературы
http://www.rooborisov.by/index.php/news/2597-17-05-2019-kompleksnaya-korrektsionno-obrazovatelnaya-rabota-v-uchrezhdenii-doshkolnogo-obrazovaniya