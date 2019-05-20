Поделились опытом

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21.05.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

В коррекционной мозаике «Движения, которые развивают речь», руководитель физического воспитания Т.В. Соколовская представила опыт работы с детьми с особенностями психофизического развития в бассейне.

С эффективными приемами развития познавательной деятельности детей дошкольного возраста с особенностями психофизического развития гостей познакомила педагог-психолог высшей квалификационной категории А.И. Сипакова.

Участники посетили открытое занятие по образовательной области «Искусство. Изобразительная деятельность» в старшей специальной группе, которое представила воспитатель дошкольного образования первой квалификационной категории М.К. Арутюнян.

Возможности логоритмики как средства коррекции нарушений речи у детей продемонстрировала музыкальный руководитель высшей квалификационной категории В.Р. Грузд. Педагог также представила материалы выставки методической литературы

http://www.rooborisov.by/index.php/news/2597-17-05-2019-kompleksnaya-korrektsionno-obrazovatelnaya-rabota-v-uchrezhdenii-doshkolnogo-obrazovaniya

 
 
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День открытых дверей на тему «Комплексная коррекционно-образовательная работа в учреждении дошкольного образования» состоялся в опорном по осуществлению...
 
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