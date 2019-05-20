Минчанин вошел в Viber и увидел фото и чаты незнакомки. Причина в неправильном удалении «учетки»

Источник материала: Tut.by

В редакцию 42.TUT.BY обратился житель Минска. По его словам, он зарегистрировал новый номер телефона, зашел в Viber, но вместо своего профиля увидел чужой с чьим-то фото и группами.



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«Недавно зарегистрировали в velcom | A1 новый номер телефона. При регистрации номера в Viber сразу показало профиль человека с фото и названиями чатов, но при этом удаленными сообщениями. До этого был подобный случай с другим оформленным номером у того же оператора связи. Подобный случай два раза лично видел, первый был около пяти-шести месяцев назад, — рассказал нам минчанин. — Я могу завести свой аккаунт, только если удалю фото человека и уберу все чаты. Номер телефона привязан непосредственно ко мне, поэтому я имею полное право совершать любые действия с аккаунтом. Меня больше пугает то, что таким образом можно получить определенную приватную информацию о человеке, если это кому-то будет надо».

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Мы обратились за комментарием в Viber. В компании сообщили, что описанный случай может возникнуть, если пользователь Viber вернул свой номер телефона оператору связи без надлежащей деактивации своей учетной записи. «Если он не деактивирует учетную запись, названия групповых чатов, а также имя и фотография профиля могут восстановиться после замены устройства или SIM-карты. Но это в любом случае не влияет на конфиденциальность общения, потому что история переписки не будет отображаться: она по умолчанию защищена сквозным шифрованием. Кроме того, восстановление из резервной копии также невозможно, поскольку получивший номер пользователь не имеет доступа к учетной записи Google Drive / iCloud, которая использовалась для создания резервной копии предыдущим владельцем оригинального номера, — сообщили 42.TUT.BY. — Самое безопасное решение в подобных случаях — это деактивация любых мобильных учетных записей, связанных с номером телефона, до момента возврата своего номера».

Напомним, что при удалении Viber стирается история ваших сообщений и вызовов, но учетная запись не удаляется. Если вы скачаете и активируете Viber с тем же номером телефона, основная информация учётной записи будет восстановлена (имя, профиль и связанные аккаунты).

Чтобы отключить учётную запись, нужно открыть Viber, затем открыть экран «Еще». Выбрать «Настройки», «Учетная запись» и выбрать «Отключить учётную запись». После этого можно удалить Viber.