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Нет сил на работу. Что делать?

21.05.2019 17:46 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нет сил на работу. Что делать?

фото: fool.com

Чувствуете себя истощенным? Берёте на себя слишком много? Как бороться с состоянием, когда в запасе куча времени, но нет сил приступить к работе?

Сначала перестаньте «копать»

Состояние растерянности говорит об отсутствии ясности о происходящем вокруг.

Как говорится в шутке: если вы достигли дна, сначала перестаньте копать.

Первое, что нужно сделать — взять себя в руки.

Не жалуйтесь, что у вас слишком много работы, не оправдывайтесь, что вас сильно нагрузили.

Вы — хранитель списка своих дел. Если кто-то без вашего согласия написал в нем задачи, значит хранитель из вас не очень хороший. Никто другой не виноват, если в списке слишком много пунктов, если большинство вам подбросили или от некоторых вы не смогли отказаться.

Перегрузить человека может только он сам.

Состояние «ничего не успеваю» приводит нас к близорукости, которая мешает контролировать ситуацию вокруг. А без контроля над ситуацией, начать действовать невозможно. Поэтому не оправдывайтесь, а оберегайте свой список дел.

Определите анти-приоритет

Лора Вандеркам предложила потрясающий прием, чтобы понять ваши настоящие приоритеты. Когда считаете, что у вас нет времени на какое-то дело, просто произнесите: «Для меня это дело — не приоритет».

Нет времени заниматься спортом — здоровье для меня не в приоритете.

Нет времени писать книгу — книга для меня не в приоритете.

Нет сил, чтобы прочитать о том, как строить команду мечты — мои сотрудники для меня не в приоритете.

В таком виде, анти-приоритет показывает истинный смысл ваших действий и целей.

Вспомните о своих целях, о том, что действительно важно. Тогда появятся и силы, и время, и даже план действий.

Определите ненужное и отпустите

Джон Рокфеллер сказал: «Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги».

Легко стать истощенным эмоционально и физически от ежедневного труда, без отдыха или без смены обстановки.

Лучших результатов можно добиться только, когда вы делаете перерывы в работе и»зарабатываете деньги«.

Однажды мой друг услышал вопрос: «Как долго ты можешь отсутствовать в офисе до того, как в нем наступит Апокалипсис?». Ему не хотелось, чтобы в бизнесе наступал конец света и придумал себе вызов. Он решил каждые три месяца уезжать из офиса и оставаться без связи с сотрудниками. Сначала на три дня, потом на неделю, на две, а потом и на весь месяц. За три месяца он должен был организовывать, делегировать, оптимизировать процессы так, чтобы команда могла обойтись без него как можно дольше без возникновения трудностей.

И у него получилось. Он освободил время, чтобы открыть еще один бизнес и сейчас организует работу в нем по такому же принципу.

Ежедневный труд без отдыха истощает. Внимательно посмотрите, чем вы занимаетесь и ответьте на вопрос: «Как долго ты можешь отсутствовать в офисе до того, как в нем наступит Апокалипсис?»

Двигайтесь

Самое сложное в состоянии перегруженности — отсутствие желания что-либо делать. Откуда ему взяться, когда нет сил даже отказаться от ненужных задач?

Важно принимать решение мгновенно. Здесь и сейчас. Чтобы выйти из состояния «ничегонеделания» важно начать двигаться, неважно куда и как. Выходите на прогулку в спортивный магазин, перечитайте последнюю главу книги, которую не можете дописать. Купите литературу по навыкам инвестирования, если мечтаете покорить «инвестиционный Эверест».

Не бойтесь совершить неверное действие. Ошибка — это опыт. Подкорректировали курс и продолжайте идти вперед.

МИФ

 
 
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Чувствуете себя истощенным? Берёте на себя слишком много? Как бороться с состоянием, когда в запасе куча времени, но нет сил приступить к работе?
 
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