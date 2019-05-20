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Минобразования утверждает, что отдельный IT-вуз Беларуси не нужен
21.05.2019 17:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Беларуси в настоящее время нет необходимости в создании высшего учебного заведения, которое бы специализировалось только на подготовке кадров для IT-отрасли.
Такое мнение высказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время круглого стола «IT-абитуриент 2019», передает
По словам представителя Минобразования, существующие в стране без малого 20 университетов, которые готовят IT-специалистов, весьма успешно решают эту задачу. Актуальнее, считает он, говорить о необходимости формирования среды, которая бы дополнительно помогала специалистам развиваться — речь как о еще не сформировавшихся специалистах (студентах), так и уже готовых, которые начинают свой путь, думают изменить профессиональную траекторию.«Сегодня много говорится о гибкости программы. IT-отрасль быстро развивается, и якобы классические университеты не в состоянии эту гибкость обеспечить, — отметил Сергей Касперович. — Но на самом деле это совсем не так: все можно менять быстро, в том числе содержание образования».
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В Беларуси в настоящее время нет необходимости в создании высшего учебного заведения, которое бы специализировалось только на подготовке кадров для IT-отрасли.
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