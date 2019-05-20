Источник материала: Ежедневник





В Беларуси в настоящее время нет необходимости в создании высшего учебного заведения, которое бы специализировалось только на подготовке кадров для IT-отрасли.

Такое мнение высказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время круглого стола «IT-абитуриент 2019», передает БелТА .



По словам представителя Минобразования, существующие в стране без малого 20 университетов, которые готовят IT-специалистов, весьма успешно решают эту задачу. Актуальнее, считает он, говорить о необходимости формирования среды, которая бы дополнительно помогала специалистам развиваться — речь как о еще не сформировавшихся специалистах (студентах), так и уже готовых, которые начинают свой путь, думают изменить профессиональную траекторию.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минобразования утверждает, что отдельный IT-вуз Беларуси не нужен В Беларуси в настоящее время нет необходимости в создании высшего учебного заведения, которое бы специализировалось только на подготовке кадров для IT-отрасли.

«Сегодня много говорится о гибкости программы. IT-отрасль быстро развивается, и якобы классические университеты не в состоянии эту гибкость обеспечить, — отметил Сергей Касперович. — Но на самом деле это совсем не так: все можно менять быстро, в том числе содержание образования».