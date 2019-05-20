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Савилов: Если все хоккеисты будут такие же мощные, как Михаил Захаров, проблем у сборных не возникнет

21.05.2019 18:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, подводя итоги заседания исполкома, прокомментировал изменения в регламенте чемпионата страны, тренерские назначения в молодежной и юниорских сборных и сообщил, что Минск поборется за право проведения чемпионата мира среди хоккеистов до 20 лет в дивизионе IА, передает пресс-служба ФХБ. Савилов также отметил, к чему надо стремиться молодым игрокам и призвал равняться на нынешнего наставника «Юности» Михаила Захарова.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Чем будет жить белорусская экстралига в следующем сезоне?

— Принят новый регламент, над которым работали на протяжении нескольких месяцев. Учитывали мнения всех клубов, тренеров, экспертов. В частности решили, что команда U20 пока не дотягивает до уровня экстралиги А и начнет сезон в классе Б, но будет иметь возможность побороться за возвращение на второй стадии. В январе по итогам шести кругов шесть лучших коллективов экстралиги А продолжат выявлять победителя «регулярки», а две худшие команды присоединятся к четырем лучшим из «Б» и разыграют между собой две оставшиеся путевки в общий плей-офф. Все это позволит повысить зрелищность турнира. Сейчас у нас почти стопроцентное согласие по новому регламенту. Надеюсь, также будет по окончании сезона. Хочется верить, мы нашли идеальный формат проведения следующего чемпионата.

— Какими будут лимит на легионеров, на возрастных игроков и зарплатный потолок?

— Пять легионеров, семь возрастных хоккеистов, включая иностранцев, и обязательно один молодой не старше 1999 года. В экстралиге Б поднялась нижняя граница зарплатной ведомости — 40 тысяч рублей в месяц на команду. В экстралиге А зарплаты не изменились.

Здесь существовали разные мнения: от отмены вообще всех ограничений до сохранения их на уровне прошлого сезона. Что касается лимита на возрастных игроков, то здесь исходили из желания равномерно распределить опытных хоккеистов — чтобы не собирать их в одном клубе. Были времена, когда в «Шахтере» числилось по 16 человек старше 28 лет.

— Россияне в числе легионеров?

— Нет, они не легионеры, просто у нас есть минимум местных ребят, которые должны быть в заявке. Мы бы хотели, чтобы клубы при прочих равных отдавали предпочтения своим. В этом плане нашли понимание. Никаких вопросов по данному пункту не возникло.

— Какие команды будут «фармами» «Динамо»?
— Не могу сейчас дать ответ — это юрисдикция клуба. На исполкоме данный вопрос не обсуждался. С «Динамо» мы работаем так: каждый занимается своим делом ради общих интересов. Знаю, что работа ведется, переговоры идут. Если потребуется наша консультация, участие — готовы помочь.

— Что насчет главных тренеров младших сборных?

— Дмитрий Дудик назначен руководить U20, Александр Руммо — U18, Дмитрий Шульга — U17.

— Есаулов?

— Его персоной уже заинтересовался один из клубов экстралиги. Считаем, это отличная возможность сделать следующий шаг в карьере и войти в пул ведущих специалистов страны. Могу сказать, что в голосовании за лучшего тренера сезона он занял третье место.

— Есаулов и Перепехин — это потеря для системы подготовки сборных?

— Если это система, то она должна работать вне зависимости от личностей. Надеемся, при смене тренеров сбоев не случится. Рассчитываем, что Дудик, Руммо и Шульга выведут работу на еще более высокий уровень, особенно в части функциональной подготовки. Потому что «физика» -главное, в чем мы уступаем грандам. Здесь и быстрота, и выносливость, и силовая подготовка. Кстати, хочу отметить, что Дудик, Руммо и Шульга во время карьеры брали как раз за счет «физики» и бойцовских качеств. Задача для всех тренеров — к восемнадцати годам сделать так, чтобы юные ребята могли сдать основные общефизические нормативы, как их сдавал в свое время Михаил Захаров. Пока ни одна школа почему-то не может обеспечить этого. Если все будут такие же мощные, как Михаил Михайлович (а он мне показывал свои старые результаты), то проблем у сборных не возникнет.

— Была информация, что мы поборемся за молодежный чемпионат мира в дивизионе I…

— Да, он пройдет уже в декабре. Откровенно говоря, шансов немного. Никто в мире не сомневается: Беларусь организует турнир лучше всех. Однако с точки зрения логистики нашим соперникам по дивизиону I куда выгоднее ехать в ту же Австрию, нежели лететь в Беларусь. Но мы поборемся! Надо пытаться использовать все преимущества, дабы вернуться в элиту, сказал Геннадий Савилов.

 
Теги: Минск
 
 
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Геннадий Савилов прокомментировал тренерские назначения в молодежной и юниорских сборных и отметил, к чему надо стремиться молодым игрокам, призвав равняться на...
 
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