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«Белпочта» может начать доставку лекарств на селе

21.05.2019 18:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Белпочта» может получить право на доставку лекарственных препаратов на селе. Первый вице-премьер Александр Турчин дал поручение проработать связанные с данным предложением вопросы Минздраву. Сегодня он ознакомился с проектом «Белпочты» и «Беларусбанка» по предоставлению банковских услуг через сельские почтовые отделения.

Вице-премьер также поддержал предложение почтальонов по доставке лекарств жителям сельской местности, сообщает пресс-служба правительства. Такая услуга будет востребована особенно пожилыми сельчанами в населенных пунктах, где нет аптеки или фельдшерско-акушерского пункта.

«Наша общая задача — максимально приблизить весь спектр оказываемых почтой, банковской системой услуг к населению, невзирая на то, где гражданин проживает: в крупном городе или на селе», — сказал Александр Турчин.

Также в ходе встречи шла речь и повышении зарплат почтальонов. «Белпочта» уже разрабатывает систему материального стимулирования для них.
 
 
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«Белпочта» может получить право на доставку лекарственных препаратов на селе. Первый вице-премьер Александр Турчин дал поручение проработать связанные с данным...
 
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