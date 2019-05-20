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«Белпочта» может начать доставку лекарств на селе
Источник материала: Партизан
«Белпочта» может получить право на доставку лекарственных препаратов на селе. Первый вице-премьер Александр Турчин дал поручение проработать связанные с данным предложением вопросы Минздраву. Сегодня он ознакомился с проектом «Белпочты» и «Беларусбанка» по предоставлению банковских услуг через сельские почтовые отделения.
Вице-премьер также поддержал предложение почтальонов по доставке лекарств жителям сельской местности, сообщает пресс-служба правительства. Такая услуга будет востребована особенно пожилыми сельчанами в населенных пунктах, где нет аптеки или фельдшерско-акушерского пункта.
«Наша общая задача — максимально приблизить весь спектр оказываемых почтой, банковской системой услуг к населению, невзирая на то, где гражданин проживает: в крупном городе или на селе», — сказал Александр Турчин.
Также в ходе встречи шла речь и повышении зарплат почтальонов. «Белпочта» уже разрабатывает систему материального стимулирования для них.
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«Белпочта» может получить право на доставку лекарственных препаратов на селе. Первый вице-премьер Александр Турчин дал поручение проработать связанные с данным...
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