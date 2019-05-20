Администрация колонии скрывает осужденного Петра Кучуру от общественности





Петр Кучура с женой и сыном, архивное фото





Людмила Кучура сообщила ПЦ " Весна ", что примерно два месяца не имела никаких сведений от мужа - письма от него не доходили. Чтобы узнать о его судьбе, она обратилась в областную ОНК с заявлением, в котором просила членов комиссии посетить ее мужа. сообщила ПЦ "", что примерно два месяца не имела никаких сведений от мужа - письма от него не доходили. Чтобы узнать о его судьбе, она обратилась в областную ОНК с заявлением, в котором просила членов комиссии посетить ее мужа.





16 мая представители ОНК посетили колонию №15 с целью проведения анкетирования заключенных, однако увидеть Петра Кучуру они так и не смогли.





Подробности визита рассказывает секретарь комиссии, правозащитник "Весны" Борис Бухель:





"Мы специально несколько раз просили, чтобы нам разрешили встретиться с Кучурой. А администрация отказывала. Они говорят: "Мы не хотим, чтобы по одному осужденному судили о всей колонии". Нам даже отказались говорить, где он в тот момент находился: в отряде, в ПКТ или в ШИЗО.





В этот раз у нас вообще не было возможности поговорить с заключенными - все помещения, по которым нас водили, были пустыми. Фактически единственные заключенные, которых мы видели, - это около 20 человек, которых администрация собрала в актовом зале, чтобы передать им наши анкеты".





Людмила Кучура только 20 мая получила первое за два месяца письмо от мужа. Как оказалось, за это время он писал ей еще три письма, однако два из них не пропустила администрация колонии из-за цензуры, еще одно письмо где-то "потерялось".









Напомним, Петр Кучура осужден на 18 лет за якобы умышленное убийство госинспектора по охране животного и растительного мира. Суд пришел к выводу, что мужчина занимался браконьерством, а когда увидел инспектора - застрелил его. 14 лет срока Кучура уже отбыл, сейчас он находится в могилевской колонии №15.





Значительную часть этого времени, как утверждает его жена Людмила, мужчина подпадает под необоснованные придирки и издевательства со стороны администрации колонии.





Так, в феврале этого года суд Октябрьского района Могилева оставил в силе решение о дисциплинарных взысканиях с Кучуры, которое вынесла администрация. Мужчина решил обжаловать это судебное решение, однако на весь срок обжалования его поместили в ШИЗО.





Когда после ШИЗО Кучура все же направил апелляционную жалобу, то, как стало известно позже, за стены колонии она так и не вышла.