«Спорт день за днем» сообщил о том, что ЦСКА подыскал замену Виктору Гончаренко

Источник материала: Tut.by

Издание «Спорт день за днем» сообщило о том, что белорусский главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко может покинуть свой пост.



Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

Как отмечает глава редакционного совета «Спорта день за днем» Сергей Бавли, по данным, полученным от хорошо информированных источников, приближенных к ПФК ЦСКА, президент клуба Евгений Гинер близок к подписанию контракта с Курбаном Бердыевым.

— Мэтр [Бердыев] не выигрывает в деньгах, он будет получать в Москве те же 3 млн евро в год, что и в «Рубине». Иное дело — смутные, мягко говоря, перспективы казанцев, только и занятых в последнее время, что продажей футболистов. А вот в ЦСКА совершенно другой подход. Задача одна: незамедлительно вернуться в Лигу чемпионов и зарабатывать футболом, а не исключительно торговлей дарованиями.

Если вспомнить «Ростов» Бердыева, то нужно признать: Гинер нашел оптимальное решение, позволяющее добиться поставленной цели в кратчайший срок, не прибегая к серьезным вложениям, — отмечает автор «Спорта день за днем».

Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА по ходу сезона-2016/17 и привел команду к серебру чемпината России, опередив «Зенит» в споре за путевку в Лигу чемпионов. Заняв 3-е место в групповом раунде, армейцы продолжили путь в Лиге Европы, где добрались до четвертьфинала. На следующий год ЦСКА снова стал вице-чемпионом России, сражался за выход в плей-офф в Лиге чемпионов, дважды обыграл «Реал», но этого не хватило, чтобы продолжить еврокубковый путь.

Прошлым летом ЦСКА покинули многие опытные игроки, но и с омоложенной командой Гончаренко держался на 2−3-м местах и реально претендовал не только на путевки в Лигу чемпионов, но и на золото премьер-лиги. Однако неудачный весенник отрезок отбросил команду на 5-е место. Которое, впрочем, позволит армейцам в будущем сезоне выступить в Лиге Европы.

Однако автор «Спорта день за днем» считает, что резкое омоложение команды не послужит оправданием для белорусского тренера перед руководством клуба.

— И я не думаю, что отставку белоруса (случись она) можно будет связать с эмоциональным всплеском президента ЦСКА. Вот уж кому совершенно не свойственно подобное поведение! Подчас складывается впечатление, что Гинер не может нормально работать со своими тренерами через переводчика. Артур Жорже, Зико и Хуанде Рамос в клубе и сезона не проработали, хотя контракты у всех были серьезные, да и специалисты-то именитые, испанец и вовсе пришел на пике карьеры. Иное дело Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий, к ним президент проявлял терпение при необходимости.

Все разговоры о том, как Гончаренко с омоложенным ЦСКА должен был финишировать в середине таблицы, набили оскомину, а главное, совершенно не соответствуют действительности. Мы не в АПЛ. На дистанции в 29 туров ЦСКА опережает тульский «Арсенал» на 3 очка, а теперь сравните подбор исполнителей. Еще раз вспомним «Ростов» Бердыева. Да разве ЦСКА с Игорем Акинфеевым, Марио Фернандесом, Николой Влашичем, Ильзатом Ахметовым, Иваном Обляковым, Федором Чаловым, Хердуром Магнуссоном и группой способной и предельно мотивированной молодежи так плох по составу, не конкурентоспособен?! Да у «Зенита» до зимней трансферной подбор игроков был, по меньшей мере, не так, чтобы лучше, но команда Сергея Семака шла на первом месте.

Разговоры о победах над «Реалом» с учетом того, что ЦСКА даже в Лигу Европы не квалифицировался из группы, в пользу бедных. Гинер таковым себя не ощущает. И принимает волевое решение для экстренного выправления ситуации, — пишет Сергей Бавли.

— О стратегических и тактических ошибках одаренного белорусского тренера, о психологических его просчетах повторять не стану, все уже сказано.

Извечный вопрос, возникающий, когда дело касается Бердыева: а как он сработается с Гинером (прежде с Леонидом Федуном, Виталием Мутко…), ведь у него масса личностных требований? Он в «Ростов» привел (настоял и добился!) свою казанскую переводчицу, потребовав от руководства клуба еще и мужа ее трудоустроить на берегах Дона! Да в его команду, без которой он с места не сдвинется, входят и медики, и повара, и чуть ли не водитель автобуса. А уж селекционная служба…



Курбан Бердыев. Фото: fcrubin.ru

Не стоит беспокоиться, Бердыев в случае назначения в ЦСКА не разрушит знаменитую армейскую селекционную службу, он ведь тоже стремится к успеху. Курбану Бекиевичу 66 лет, он прекрасно понимает, что иного шанса поставить эффектнейшую точку в великолепной свей карьере у него, скорее всего, уже не будет. С «Ростовом» он мог позволить себе разговаривать с позиции силы, его тренерский рейтинг был куда выше тогдашнего рейтинга клуба. «Спартак» с менеджментом Леонида Федуна оставлял слишком мало пространства для творчества. ЦСКА — совершенно иная история, а Гинер — не Федун.

Два очень сложных, но главное, высоко профессиональных человека, без сомнения, найдут компромисс и договорятся.

P.S. Кстати, Гинер умеет не только приглашать, но и расставаться, не бросая фраз о «сбитом летчике». Валерий Газзаев (с его-то гордым характером!) тоже был отправлен Гинером в 2003-м в отставку. Но через год президент ЦСКА вновь позвал его и вполне востребованный тренер охотно вернулся. Так что, не стоит ставить точку в отношениях Виктора Гончаренко и ЦСКА. Когда-то небольшая пауза, взятая на переосмысление и анализ, принесла Газзаеву гигантскую пользу, гарантом чему — Кубок УЕФА.

Вполне возможно, что во взаимоотношениях Гинера и Гончаренко целесообразно поставить многоточие, — предположил автор «Спорта день за днем».