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Австралийка с сахарной зависимостью сбросила 63 кг, и теперь ее не узнать

21.05.2019 19:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Австралийка Джозефина Десгранд весила 120 кг и носила размер XXL. Когда она отказалась от фастфуда и сладкого в пользу салатов и орехов, то похудела на 63 кг, и теперь ее просто не узнать, пишет Daily Mail.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка говорила, что у нее была сахарная зависимость и привычка регулярно перекусывать печеньем или конфетой между каждым приемом пищи. Из-за любви к сладостям раз за разом срывались попытки сбросить вес.

Результат появился, когда девушка, вдохновляясь историями чужих похудений в инстаграм, решила: ей нужна не диета «на время», а новый образ жизни. И если, например, раньше на завтрак она съедала четыре тоста с джемом, обедала бургером с чипсами и молочным коктейлем и ужинала пиццей или лазаньей (не забывая перекусить шоколадным батончиком или печеньем) — то теперь с утра австралийка готовит себе два яйца с лососем или авокадо, обедает салатом с курицей, а на ужин ест рыбу или стейк с порцией овощей или картофеля. На перекусы теперь только фрукты или орехи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На то, чтобы похудеть на 63 кг, у Джозефины ушло три года — и за это время число ее  подписчиков в инстаграм выросло до 130 тысяч. Изменилась она не только внешне, но и внутренне: стала более активной и уверенной в себе.

— Никогда не забуду тот момент, когда на школьный выпускной я пришла в платье размера М. И те, кто раньше игнорировал меня, делали комплименты моей фигуре, — рассказала австралийка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Австралийка Джозефина Десгранд весила 120 кг и носила размер XXL.
 
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