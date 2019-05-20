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Биологи предупреждают: секс с землянами будет опасным для первых марсиан

21.05.2019 19:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К 2050 году на Красной планете, или Марсе, появятся поселения (возможно). Но профессор Университета Райса Скотт Соломон обеспокоен уже сейчас. Биолог-эволюционист по роду деятельности, он настаивает на том, что с первыми людьми, которые поселятся на Марсе, произойдут необратимые изменения. Кроме того, что их кости укрепятся, зрение станет острее, они откажутся от секса с землянами. Об этом сообщается на сайте inverse.com.

Кроме Соломона, ученые эту тему практически не обсуждают. С его слов, научные концепции, романы и фильмы мало рассказывают о том, что произойдет с людьми в коварных условиях четвертой планеты Солнечной системы. Вот, что на этот счет думает Скотт:

•    Людские кости уплотнятся, чтобы преодолевать воздействие гравитации Марса, которая составляет всего лишь треть от земной.
•    Люди, которые для жизни займут небольшие территории, обзаведутся близорукостью: им не придется видеть так же далеко, как на Земле. В качестве примера Соломон привел ослепших пещерных рыб в глубоких окопах – в зрении они не нуждаются.
•    У жителей Марса изменится оттенок кожи, чтобы приспособиться к новым уровням радиации: кожа начнет вырабатывать новый пигмент.
•    Жители Марса научатся использовать кислород более эффективно. Это повлияет на слои капилляров: им понадобится интенсивнее перемещать кровь. 
•    Быстрее всего наступит утрата иммунной системы: вероятно, в стерильной среде без каких-либо микроорганизмов жителям она не пригодится.

Эти перемены, по мнению ученого, приведут к тому, что марсиане прекратят заниматься сексом с землянами: в частности потому, что без иммунной системы секс окажется смертельным. Это неизбежно наложит ограничение на взаимодействие популяций. А неспособность создавать семьи или отправлять потомство в обоих направлениях между двумя планетами еще больше разделит группы.

Скотт уверен: генетические признаки первых обитателей Марса сильно повлияют на последующую эволюционную траекторию вида. Это означает, что если мы отправим на Марс наиболее физически развитых людей, то их потомство будет более предрасположено к физической силе, чем земляне.

 
 
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К 2050 году на Красной планете, или Марсе, появятся поселения (возможно). Но профессор Университета Райса Скотт Соломон обеспокоен уже сейчас. Биолог-эволюционист по...
 
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