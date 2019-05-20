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Биологи предупреждают: секс с землянами будет опасным для первых марсиан
Источник материала: KYKY>
К 2050 году на Красной планете, или Марсе, появятся поселения (возможно). Но профессор Университета Райса Скотт Соломон обеспокоен уже сейчас. Биолог-эволюционист по роду деятельности, он настаивает на том, что с первыми людьми, которые поселятся на Марсе, произойдут необратимые изменения. Кроме того, что их кости укрепятся, зрение станет острее, они откажутся от секса с землянами. Об этом
Кроме Соломона, ученые эту тему практически не обсуждают. С его слов, научные концепции, романы и фильмы мало рассказывают о том, что произойдет с людьми в коварных условиях четвертой планеты Солнечной системы. Вот, что на этот счет думает Скотт:
• Людские кости уплотнятся, чтобы преодолевать воздействие гравитации Марса, которая составляет всего лишь треть от земной.
Эти перемены, по мнению ученого, приведут к тому, что марсиане прекратят заниматься сексом с землянами: в частности потому, что без иммунной системы секс окажется смертельным. Это неизбежно наложит ограничение на взаимодействие популяций. А неспособность создавать семьи или отправлять потомство в обоих направлениях между двумя планетами еще больше разделит группы.
Скотт уверен: генетические признаки первых обитателей Марса сильно повлияют на последующую эволюционную траекторию вида. Это означает, что если мы отправим на Марс наиболее физически развитых людей, то их потомство будет более предрасположено к физической силе, чем земляне.
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К 2050 году на Красной планете, или Марсе, появятся поселения (возможно). Но профессор Университета Райса Скотт Соломон обеспокоен уже сейчас. Биолог-эволюционист по...
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