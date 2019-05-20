ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин своими руками собрал ретро-автобус и возит туристов с экскурсиями

21.05.2019 18:14 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Видели ретро-автобус, курсирующий по Минску? Его своими руками сделал минчанин и стал возить туристов с экскурсиями. Об этом пишет TUT.by.

Советский городской автобус наподобие тех, что выпускались в 30-х годах, – разработка беларуса Алексея Козловича. Хоть машина и неоригинальная, регистрация в ГАИ, номера, дубовый кузов и деревянные лавки – настоящие. Аналогичную модель «засветилась» в фильме «Место встречи изменить нельзя», но даже там использовали новодел.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днем Победы! З Днём Перамогi! Сегодня экскурсии особенно праздничные и веселые, ведь кроме информации про Город-Герой Минск мы слушаем (и подпеваем) военные песни! #9мая #9маяминск #9маяэкскурсии #экскурсииминск #беларусьпомнит #зис8минск #ретробусминск #minsktours #retrobus #retrobusminsk #minsk

Публикация от Экскурсии по Минску (@retrobusminsk)

Алексей рассказал, что решил соорудить транспорт «из прошлого» после того, как не смог торговать сувенирами в Брестской крепости. Оказалось, фундаментальные строения там возводить нельзя, а продавать сувениры с обычного прицепа ему не хотелось. У крепости машину поставили в 2013 году, а позже Мингорисполком посоветовал беларусу повторить подвиг дважды, но уже для Минска. Так, копия транспорта появилась на площади Свободы в 2016 году – сувениры в нем продают до сих пор. Со вторым, туристическим, пришлось повозиться дольше (полтора года), но в 2017 году ЗИС-8 прошел испытания и получил необходимые документы: можно пользоваться. 

Как проходят экскурсии

Автобусом управляет сам автор Козлович. Текст озвучивает аудиогид, но Алексей в поисках новых водителей и живого экскурсовода. Поездка длится до полутора часов: стартует от площади Свободы и возвращается туда же. ЗИС-8  объезжает музей ВОВ, улицу Богдановича, проспект Независимости, Осмоловку, Театр оперы и балета, Театр Янки Купалы и так далее, «нарезая» 16 километров. Воспользоваться услугой машины можно за 25 рублей, а для детей до 10 лет это бесплатно.

Фото обложки: Дмитрий Брушко, TUT.by.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видели ретро-автобус, курсирующий по Минску? Его своими руками сделал минчанин и стал возить туристов с экскурсиями. Об этом пишет TUT.by. Советский городской автобус...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Новогрудке встретили эстафету «Пламя мира»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика