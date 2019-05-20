Минчанин своими руками собрал ретро-автобус и возит туристов с экскурсиями

Источник материала: KYKY

Видели ретро-автобус, курсирующий по Минску? Его своими руками сделал минчанин и стал возить туристов с экскурсиями. Об этом пишет TUT.by.

Советский городской автобус наподобие тех, что выпускались в 30-х годах, – разработка беларуса Алексея Козловича. Хоть машина и неоригинальная, регистрация в ГАИ, номера, дубовый кузов и деревянные лавки – настоящие. Аналогичную модель «засветилась» в фильме «Место встречи изменить нельзя», но даже там использовали новодел.

Алексей рассказал, что решил соорудить транспорт «из прошлого» после того, как не смог торговать сувенирами в Брестской крепости. Оказалось, фундаментальные строения там возводить нельзя, а продавать сувениры с обычного прицепа ему не хотелось. У крепости машину поставили в 2013 году, а позже Мингорисполком посоветовал беларусу повторить подвиг дважды, но уже для Минска. Так, копия транспорта появилась на площади Свободы в 2016 году – сувениры в нем продают до сих пор. Со вторым, туристическим, пришлось повозиться дольше (полтора года), но в 2017 году ЗИС-8 прошел испытания и получил необходимые документы: можно пользоваться.

Как проходят экскурсии

Автобусом управляет сам автор Козлович. Текст озвучивает аудиогид, но Алексей в поисках новых водителей и живого экскурсовода. Поездка длится до полутора часов: стартует от площади Свободы и возвращается туда же. ЗИС-8 объезжает музей ВОВ, улицу Богдановича, проспект Независимости, Осмоловку, Театр оперы и балета, Театр Янки Купалы и так далее, «нарезая» 16 километров. Воспользоваться услугой машины можно за 25 рублей, а для детей до 10 лет это бесплатно.

Фото обложки: Дмитрий Брушко, TUT.by.