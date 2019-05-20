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Alitalia отменила более 300 рейсов из-за забастовок в Италии

21.05.2019 19:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Авиакомпания Alitalia отменила во вторник 325 рейсов из-за массовых забастовок работников авиатранспорта в Италии, сообщает газета The Sun.

"Alitalia во вторник отменила 325 рейсов, это половина от запланированных полетов на день. Пострадавшие пассажиры могут бесплатно перебронировать свои билеты в срок до 28 мая или получить полный возврат средств", - пишет издание.

Как отмечает газета, в большей степени пострадают пассажиры аэропортов Рима и Милана.

Забастовка работников авиатранспорта в Италии началась утром 21 мая и продлится 24 часа. Ранее авиакомпания "Аэрофлот" предупредила об отмене во вторник ряда рейсов из Москвы в итальянские города из-за забастовок - в Болонью, Милан и Рим.

 
 
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Авиакомпания Alitalia отменила во вторник 325 рейсов из-за массовых забастовок работников авиатранспорта в Италии, сообщает газета The Sun. "Alitalia во вторник отменила 325...
 
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