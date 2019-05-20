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Белорусов приглашают на американский футбол

21.05.2019 19:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В субботу 25 мая минская команда “Паганцы” проведет свой первый матч в рамках чемпионата Беларуси по американскому футболу. Поддержать белорусов в игре против калининградских “Янтарных ястребов” приглашают на стадион базы отдыха “Ратомка”.

Вход свободный. Первый удар по мячу будет произведен в 14:30 после командной жеребьевки. 

В Беларуси открытые матчи по американскому футболу с участием международных гостей проходят в лучшем случае раз в полгода. Белорусская команда “Паганцы” пропустила сезон и возвращается с обновленным составом, калининграды же являются действующими призерами Кубка Монте Кларка на соревнованиях по арена-футболу. 

На игру ждут поклонников и тех, кто только планирует познакомиться с миром американского футбола. Перед стартом зрителям-новичкам расскажут основные правила игры, а во время матча будет работать комментатор. В перерывах выступит команда поддержки “ДанСтарт”.

Белорусов приглашают на американский футбол
 Событие: Игра чемпионата Беларуси по Американскому футболу

Где: Стадион базы отдыха “Ратомка”

Когда: 25 мая 2019 года. Эта суббота. Удар по мячу в 14:30.

Играют: “Паганцы” (Минск) vs “Янтарные ястребы” (Калининград)

Вход свободный.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В субботу 25 мая минская команда “Паганцы” проведет свой первый матч в рамках чемпионата Беларуси по американскому футболу. Поддержать белорусов в игре против...
 
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