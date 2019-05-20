Кто из сегодняшних IT-абитуриентов получит лучшую работу, выпускаясь из вуза

Источник материала: Интерфакс

58% детей, которые осенью этого года пойдут в первый класс, будут работать по профессии, которой сегодня еще не существует. И примерно такой же процент существующих на данный момент рабочих мест будет автоматизирован. Такие цифры были озвучены в начале круглого стола "IT-абитуриент 2019", проходившего в Парке высоких технологий.

Повод для оптимизма – появится много новых профессий. Представители вузов, ПВТ, IT-компаний рассказали о том, как сегодняшним абитуриентам выбирать профессию в IT – и не только в IT, которая будет востребована через несколько лет, когда они получат дипломы.

"Был задан вопрос, какие профессии не заменят "роботы". Я бы говорил не о конкретных профессиях, а о навыках, знаниях, - отметил начальник отдела подготовки кадров ИООО "ЭПАМ Системз" Евгений Пешкур. – В Беларуси хорошую роль сыграло то, что в свое время у нас учили не программистов, а физиков, математиков… В разработке, пройдя дополнительное обучение программированию, они стали делать то, что от них не ожидали, совмещая по 2-3 профессии".

Также, добавил Е.Пешкур, в сфере очень важны гуманитарные специалисты. К примеру, бизнес-аналитики, тестировщики, эксперты по дата-сайенс.

"Если заглядывать на несколько лет вперед – выбирайте уникальные профессии. Биолога чаще проще обучить основам IT-специальности, чем наоборот", - порекомендовал он.

Руководитель HR-отдела ООО "Изибрэйн" Татьяна Жовна подтвердила, что существует большой спектр гуманитарных специалистов, которых не хватает в IT. "И такие специалисты даже не знают, что в них есть необходимость", - посетовала Т.Жовна.

Начальник главного управления профессионального образования министерства образования Сергей Касперович отметил, что в ведомстве внимательно слушают предложения, касающиеся интересов будущих работодателей сегодняшних абитуриентов. "Межпредметность – главная доминанта будущего специалиста", подтвердил представитель министерства, добавив, что содержание образовательных программ требует постоянной корректировки, и корректировка эта производится Минобром, совместно с ПВТ.

Проректор по учебной работе БГУИР Валерий Прытков подчеркнул, что при этом важно не потерять, сохранить фундаментальную часть образовательных программ.

Декан факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Сергей Малый, в свою очередь, отметил: " сегодня неправильно жестко разделять: вот айтишники, а вот физики, филологи, искусствоведы. Системность и фундаментальность базовой подготовки в вузах, вне зависимости от специальности, будет востребована в будущем. Лучшие специалисты максимально быстро смогут адаптироваться под любые изменения условий".

Декан факультета информационных технологий БГТУ Дмитрий Шиман подтвердил интерес к специалистам со знанием IT-дисциплин в различных сферах экономики: "Последние 3 года стали регулярно приходить заявки из реального сектора экономики, при этом, что важно, не только из столицы, но и из регионов. Пример: специалисты, способные обрабатывать, применять данные с дронов в лесном, в сельском хозяйствах. Все более востребованы специалисты, объединяющие IT и реальный сектор. Развитие IT позволило переосмыслить наши специальности".

"Мы не готовим программистов и никогда не будем. Наша задача – готовить экономистов со знанием IT, для применения в своих предметных областях", - рассказал проректор по учебной работе БГЭУ Андрей Седун. При этом в новом учебном году в Белорусском государственном экономическом университете появится новый факультет – факультет цифровой экономики, который будет сильнее всего интегрирован со сферой IT из всех подразделений вуза, сообщил А.Седун.