Около 3 млн человек покинули Венесуэлу с 2015 года - данные ООН

Источник материала: Интерфакс

В ООН заявили, что порядка 3 млн человек за последние четыре года бежали из Венесуэлы, передают во вторник западные СМИ.

"Мы говорим о примерно 3 млн человек, которые покинули Венесуэлу с 2015 года", - сказала представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лиз Троссель.

По данным ООН, 460 тыс. граждан Венесуэлы подали официальные ходатайства о предоставлении им статуса беженца в соседних латиноамериканских странах.

Троссель подчеркнула, что от 3-5 тыс. человек покидают страну ежедневно на фоне политического кризиса, который разразился в Венесуэле в начале этого года.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуан Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.