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Факультет цифровой экономики появится в БГЭУ в новом учебном году
Источник материала: Интерфакс
Факультет цифровой экономики появится в Белорусском государственном экономическом университете в новом учебном году, сообщил проректор по учебной работе БГЭУ Андрей Седун на круглом столе в Парке высоких технологий во вторник.
"Наше отличие: мы не готовим программистов и никогда не будем готовить. Однако мы готовим экономистов со знанием инструментария IT, для применения в предметных областях. На рынке это дает нашим выпускникам существенное преимущество в различных сферах деятельности", - считает А.Седун.
Факультет цифровой экономики будет сильнее всего интегрирован со сферой IT из всех факультетов вуза, добавил он.
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Факультет цифровой экономики появится в Белорусском государственном экономическом университете в новом учебном году, сообщил проректор по учебной работе...
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