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Факультет цифровой экономики появится в БГЭУ в новом учебном году

21.05.2019 17:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Факультет цифровой экономики появится в Белорусском государственном экономическом университете в новом учебном году, сообщил проректор по учебной работе БГЭУ Андрей Седун на круглом столе в Парке высоких технологий во вторник.

"Наше отличие: мы не готовим программистов и никогда не будем готовить. Однако мы готовим экономистов со знанием инструментария IT, для применения в предметных областях. На рынке это дает нашим выпускникам существенное преимущество в различных сферах деятельности", - считает А.Седун.

Факультет цифровой экономики будет сильнее всего интегрирован со сферой IT из всех факультетов вуза, добавил он.

 
 
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Факультет цифровой экономики появится в Белорусском государственном экономическом университете в новом учебном году, сообщил проректор по учебной работе...
 
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