Факультет цифровой экономики появится в БГЭУ в новом учебном году

Источник материала: Интерфакс

Факультет цифровой экономики появится в Белорусском государственном экономическом университете в новом учебном году, сообщил проректор по учебной работе БГЭУ Андрей Седун на круглом столе в Парке высоких технологий во вторник.

"Наше отличие: мы не готовим программистов и никогда не будем готовить. Однако мы готовим экономистов со знанием инструментария IT, для применения в предметных областях. На рынке это дает нашим выпускникам существенное преимущество в различных сферах деятельности", - считает А.Седун.

Факультет цифровой экономики будет сильнее всего интегрирован со сферой IT из всех факультетов вуза, добавил он.