В Мирском замке презентовали медали II Европейских игр

Источник материала: Интерфакс

Эстафета "Пламя мира" находится в Гродненской области четвертый день. Сегодня караван прибыл в Мирский замок. Во время торжественной встречи факелоносцев гостям продемонстрировали медали, которыми будут награждаться победители и призеры II Европейских игр, сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

"Форма награды – классический круг, внутри которого лучистый элемент с нечеткими очертаниями: именно так выглядит солнце ярким летним днем, напоминая о времени проведения Игр. Неслучайным является и диаметр медали – 9,5 см, ведь население Беларуси составляет 9,5 млн. человек", - отметили в управлении.





По информации ведомства, всего для II Европейских игр будет изготовлено 1084 медали: по 329 золотых и серебряных, а также 426 бронзовых. Наименование вида спорта и дисциплины, в которой вручается медаль, будет выгравировано на оборотной стороне награды. Каждая медаль будет упакована в деревянный футляр из твердых пород дерева, на верхней части которого логотип игр будет нанесен цветом, соответствующим занятому месту.