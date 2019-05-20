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Лунный календарь на 22 мая: едим орешки и не общаемся с начальством

21.05.2019 20:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

22 мая – 18-ый лунный день, Луна в Козероге.

Символ этого дня – зеркало. Что мы ощущаем, то и получаем. Если по отношению к нам сделают нечто негативное, значит, такие мысли есть и у нас в голове. Обращайте внимание на слова – в этот день люди говорят правду. Если скажут в ваш адрес что-то неприятное, подумайте, как избавиться от этого недостатка в себе, если похвалят – эти слова будут честными, просто порадуйтесь.

Весь день старайтесь быть сдержанными и не срывайтесь – хотя события будут вас провоцировать. Особенно напряжённым будет утро – с мелкими проблемами, задержками. На работе не берите на себя большую ответственность, займитесь текучкой и поменьше общайтесь с начальством.

Встать в этот день желательно пораньше, а спать лечь попозже – на сон нужно потратить как можно меньше времени. Также стоит меньше есть, будет полезным голодание. Из еды в это время особую пользу принесут орехи и растительные масла.

Лунный календарь на 22 мая: едим орешки и не общаемся с начальством

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22 мая – 18-ый лунный день, Луна в Козероге. Символ этого дня – зеркало. Что мы ощущаем, то и получаем. Если по отношению к нам сделают нечто негативное, значит, такие...
 
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