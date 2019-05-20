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«Технических сложностей никаких». В Минске отреставрируют кинотеатр «Победа»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Реконструкции столичного кинотеатра «Победа» – быть, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здание закрыли на ремонт еще в 2017, однако вопрос с его обновлением оставался открытым. Окончательный проект по реставрации кинотеатра планируют представить осенью 2019 года, а в декабре приступить к строительным работам. На обновление историко-культурной ценности может уйти около двух лет.
Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:
Сейчас в столице идут реконструкции восьми городских объектов. Среди них – бывший корпус первого хлебозавода, на месте которого через три года появится крупный многофункциональный комплекс.
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Новости Беларуси. Реконструкции столичного кинотеатра «Победа» – быть, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здание закрыли на ремонт еще в 2017,...
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