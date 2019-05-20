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«Технических сложностей никаких». В Минске отреставрируют кинотеатр «Победа»

21.05.2019 20:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Реконструкции столичного кинотеатра «Победа» – быть, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Технических сложностей никаких». В Минске отреставрируют кинотеатр «Победа»

Здание закрыли на ремонт еще в 2017, однако вопрос с его обновлением оставался открытым. Окончательный проект по реставрации кинотеатра планируют представить осенью 2019 года, а в декабре приступить к строительным работам. На обновление историко-культурной ценности может уйти около двух лет.

«Технических сложностей никаких». В Минске отреставрируют кинотеатр «Победа»

«Технических сложностей никаких». В Минске отреставрируют кинотеатр «Победа»

Сергей Абрамов, начальник технического отдела КУП «Минская спадчина»:
В настоящее время между КУП «Минская спадчина» и институтом «Белгоспроект» заключен договор на выполнение проектных работ по внесению изменений в проектную документацию. Выполнен был ранее еще проект реставрации по сохранению исторического облика. Технических сложностей никаких.

«Технических сложностей никаких». В Минске отреставрируют кинотеатр «Победа»

Сейчас в столице идут реконструкции восьми городских объектов. Среди них – бывший корпус первого хлебозавода, на месте которого через три года появится крупный многофункциональный комплекс.

Люди в материале: Сергей Абрамов
 
 
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Новости Беларуси. Реконструкции столичного кинотеатра «Победа» – быть, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здание закрыли на ремонт еще в 2017,...
 
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