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В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»

21.05.2019 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По проекту на площадке Дарасинского рудника планируется возвести административно-бытовой комплекс, цех дробления, состав руды и наземный конвейер для доставки сырья к фабрике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»

Новый рудник поможет увеличить объемы производства калийных удобрений и поддержать сырьевую базу «Беларуськалия». Расчетный срок службы составит не менее 40-50 лет.

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»

Иван Головатый, генеральный директор «Беларуськалия»:
В рудоуправлении сегодня трудится в среднем около 3000 человек. На Дарасинском руднике на первом порядке будет около 840 человек трудиться. В 2009 году мы ввели Краснослободский рудник, сегодня он является сырьевой базой для второго рудоуправления. Для первого рудоуправления в 2012 году построен Березовский рудник. Дарасинский рудник будет сырьевой базой, будет служить для третьего рудоуправления.

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Предприятие развивается по всем направлениям, и это радует. Это экономика не только Минского региона, это экономика Республики Беларусь. Высокопроизводительная работа. Когда идет строительство, значит, есть жизнь.

 

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»

Строительство Дарасинского рудника – это один из этапов реализации масштабной инвестиционной программы «Беларуськалия» по строительству новых производств.

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»

Упор делается на экологически чистые, безотходные, рентабельные и с замкнутым циклом. Сейчас совместно с китайской компанией осуществляется также строительство завода по производству нитрата калия.

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»

В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»

Люди в материале: Иван Головатый, Анатолий Исаченко
 
 
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Новости Беларуси. По проекту на площадке Дарасинского рудника планируется возвести административно-бытовой комплекс, цех дробления, состав руды и наземный...
 
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