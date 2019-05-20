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В Солигорском районе начато строительство Дарасинского рудника «Беларуськалия»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По проекту на площадке Дарасинского рудника планируется возвести административно-бытовой комплекс, цех дробления, состав руды и наземный конвейер для доставки сырья к фабрике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новый рудник поможет увеличить объемы производства калийных удобрений и поддержать сырьевую базу «Беларуськалия». Расчетный срок службы составит не менее 40-50 лет.
Иван Головатый, генеральный директор «Беларуськалия»:
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Строительство Дарасинского рудника – это один из этапов реализации масштабной инвестиционной программы «Беларуськалия» по строительству новых производств.
Упор делается на экологически чистые, безотходные, рентабельные и с замкнутым циклом. Сейчас совместно с китайской компанией осуществляется также строительство завода по производству нитрата калия.
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Новости Беларуси. По проекту на площадке Дарасинского рудника планируется возвести административно-бытовой комплекс, цех дробления, состав руды и наземный...
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