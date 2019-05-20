|
Исторический музей боевой и трудовой славы Жодинской школы №4 признали народным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За 50 лет своего существования учителя вместе с детьми набрали более 3000 экспонатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Основал музей бывший директор школы Александр Лещеня. Именно он вел переписку со 150 ветеранами Великой Отечественной.
Работа музея неоднократно отмечалось грамотами и дипломами.
Марина Масловская, руководитель Музея боевой и трудовой славы Жодинской средней школы № 4:
Всего в музее 14 постоянных экспозиций. Первый зал посвящен началу войны и двум партизанским бригадам. Второй – освобождению Жодино и Беларуси в целом. Третий зал – современный. Здесь можно узнать о самых знаковых местах города и его уважаемых жителей. Работа по обновлению музея продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. За 50 лет своего существования учителя вместе с детьми набрали более 3000 экспонатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основал музей бывший...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)