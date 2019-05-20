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Минская область в 13-й раз стала победителем национальных соревнований по трассовому моделизму

21.05.2019 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Юные спортсмены Минской области в тринадцатый раз стали победителями национальных соревнований по трассовому моделизму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская область в 13-й раз стала победителем национальных соревнований по трассовому моделизму

Гонки проходили в шести классах моделей, но воспитанники Центра технического творчества детей и молодежи Солигорского районе не оставили шансов своим соперникам.

Минская область в 13-й раз стала победителем национальных соревнований по трассовому моделизму

Очередная победа ребят вполне закономерна, ведь они много лет занимаются и готовятся к спартакиаде в местном объединении по интересам.

Минская область в 13-й раз стала победителем национальных соревнований по трассовому моделизму

Минская область в 13-й раз стала победителем национальных соревнований по трассовому моделизму

Люди в материале: Минская область в 13-й раз стала победителем национальных соревнований по трассовому моделизму
 
 
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Новости Беларуси. Юные спортсмены Минской области в тринадцатый раз стали победителями национальных соревнований по трассовому моделизму, сообщили в программе...
 
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